Серед забудовників великий резонанс викликав прийнятий Верховною Радою Проект Закону 1060 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності. Він чітко визначив і посилив вимоги до реклами нерухомості, аби запобігти ряду маніпуляцій та потенційному шахрайству при рекламі об’єктів нерухомості.

Питання захисту інвестицій у будівництві – складне і багатоаспектне. Одним із ризиків на цьому шляху є недобросовісна реклама, особливо щодо житлової нерухомості. Запобігати таким ризикам має Закон України "Про рекламу", який визначає засади рекламної діяльності, регулює відносини, що виникають у процесі її виробництва та розповсюдження.

Учора Верховна Рада України знову повернулася до цього питання. Прийнятий на пленарному засіданні Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності" (реєстраційний № 1060 від 29.08.2019), вирішуючи комплексно питання щодо удосконалення ліцензійних процедур, не обминув увагою і проблеми реклами нерухомості. Відповідні норми в законі систематизовано та уточнено. Після набрання чинності, що очікується через два місяці з дня опублікування, реклама об’єктів незавершеного будівництва, які споруджується із залученим коштів фізичних та юридичних осіб, дозволятиметься лише за наявності у замовника:

права власності або користування земельною ділянкою;

документів, що дають право на виконання будівельних робіт відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

ліцензії на провадження господарської діяльності для об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Крім того для житлових будинків, де кошти залучаються відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", має бути ліцензія управителя фонду фінансування будівництва або свідоцтво про реєстрацію випуску цільових облігацій.

Вперше стаття про рекламу об’єктів будівництва виключно при наявності необхідних ліцензій та дозволів з’явилася у законі про рекламу у 2008 році. Таку зміну передбачав розроблений нами тоді ще в Мінрегіоні закон № 800 "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва".

Пізніше ми удосконалили ці положення, встановивши заборону розповсюджувати рекламу про спорудження житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, ще й без документа про право власності або користування земельною ділянкою (Закон України від 29.06.2010 № 2367-VI).

З 2018 року, з введенням в дію Закону України "Про енергетичну ефективність будівель", реклама будівель, які мають енергетичний сертифікат, з метою їх продажу або найму (оренди) має містити також показник енергетичної ефективності, зазначений у відповідному сертифікаті. Вимога щодо нього залишилася і надалі. Та й ринок сертифікованих виконавців робіт у сфері енергетичної ефективності поповнюється.

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Дбаючи про захист інвестицій, при перегляді реклами слід обов’язково звертати увагу на наявність у забудовника всіх необхідних документів. Адже навіть за найкращою картинкою і найнижчою ціною можуть приховуватися велетенські підводні камені. Звичайно, реклама – не єдине джерело інформації про діяльність замовника і об’єкт, які будується. Проте саме вона може вводити інвесторів в оману у випадку недобросовісних будівельників, і потребує додаткової регуляції.

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