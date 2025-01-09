Зимние локации Ивано-Франковска: где побывать на выходных

Думаете, думаете куда отправиться на ближайший уикенд? А как насчет столицы Прикарпатья? Уютные уголки, спрятанные от глаз туристов, местные легенды и вкусная кухня – сегодня рассказываем куда сходить, что посмотреть и как провести время.

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Ратуша

Находится в центральной части города. Первое здание построили из дерева в 1666 году.

Здесь проводились заседания местного совета и суда. А еще наблюдали за перемещением турецких и татарских войск во время войны между Османской империей и Речью Посполитой.

Впоследствии, в 1695 году, по заказу Юзефа Потоцкого, на этом месте заложили новое каменное сооружение. После этого его дважды перестраивали – в 1870-м и 1935-м. Последнее создали в стиле конструктивизм. Его высота достигает более 50 метров.

Советуем подняться на смотровую площадку, где можно полюбоваться Ивано-Франковском сверху.

Парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченка

Располагается между улицами Гетьмана Мазепы и Чорновола.

Когда-то на месте современной природной зоны был густой дубовый лес. Именно здесь местная знать устраивала охоту. Впоследствии деревья вырубили и создали парк, который со временем стал любимой локацией горожан.

Сегодня этот парк является местом размещения главной елки.

Музей искусств Прикарпатья

Находится в помещении бывшего барокового коллегиального костела Непорочного Зачатия Девы Марии XVII века. Его считают историко-архитектурным памятником национального значения.

Аттракцию открыли в 1980 году. Здание служило усыпальницей семьи Потоцких.

Здесь хранится одна из лучших коллекций галицкого сакрального искусства, в том числе произведения скульптора Иоганна Георга Пинзеля.

Путешественники могут осмотреть сборник иконописи, барочные скульптуры, старинные церковные книги, работы классиков западноукраинской живописи и другое.

Яремче

Находится в часе езды от города в Надворнянском районе. Идеальное место для тех, кто ищет снеженные пейзажи.

Рекомендуем посетить сувенирный рынок. Желающие могут приобрести самые разные товары: чай, натуральное мыло, сушеные грибы, сувениры, сыр, мясные продукты, изделия из шерсти, традиционные тканые ковры и керамику.

Также сходите к водопаду Пробий – одному из самых полноводных в Карпатах. Осмотреть природную аттракцию можно с высокого моста.

Советуем посетить вольерное хозяйство. Зверинец был создан в 1992 году с целью сохранения и размножения диких животных. Здесь обитают олени, еноты, павлины, лисы, косули и т.д.

Недалеко находится горнолыжный курорт с 2 трассами. Они простираются более чем на 300 метров. Чаще всего сюда приезжают те, кто только учится овладевать зимними видами спорта.

Интересные мероприятия

С 26 по 29 декабря Ивано-Франковск превратится в центр украинской рождественской традиции. Под крышей монастыря Царя Христа отцов Василиан состоится XVI Международный фестиваль "Коляда на Майзлях".

Будут выступать оркестры, фольклорные коллективы, семейные ансамбли и солисты. В течение четырех дней туристы услышат волшебные колядки, щедривки и песни, которые передают многовековую историю нашего народа.

Также советуем сходить в местный Драмтеатр. Его основали в 1939 году. Путешественникам предлагаем посетить тематические представления, в частности, известный мюзикл "Коляда и плес".

Почувствуйте настоящий шарм зимнего города и забудьте обо всех заботах! Удачных выходных!

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