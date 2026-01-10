Жемчужина Средиземноморья: почему в 2026 году стоит ехать в Марсель

Средиземноморский регион чрезвычайно богат на роскошные курорты с золотистыми пляжами и уютными городами, которые украшают величественные гавани и старинные улочки, где так приятно бродить. Но именно в 2026 году эксперты по туризму советуют обратить особое внимание на один особый старинный город, который предлагает более спокойный, но не менее увлекательный отдых.

Как пишет Express, этот город на французском побережье вошел в новый путеводитель по Средиземноморью от Lonely Planet. В него вошли лучшие и наиболее эксклюзивные локации региона. И одно из ведущих мест в нем занял административный центр Прованса, порт и курорт Марсель.

Понять, почему именно этот город попал в список фаворитов, очень просто. Марсель официально считается самым солнечным городом Франции. Он манит теплым климатом и невероятными бирюзовыми водами, вдоль которых растянулась 40-километровая береговая линия. Если вы ищете золотистый песок, то рядом с центром города вас ждет пляж Plage des Catalans, а также просторный Plage du Prado. Для тех, кто любит что-то более интимное, есть Anse de la Fausse Monnaie – живописная бухта, которая уютно спряталась между скалами.

Главная артерия города – это Марсельский порт, он является одним из крупнейших морских хабов Средиземноморья и соединяет Францию с Корсикой и Северной Африкой. Однако для туристов он предлагает совсем немного, в отличие от Старого порта (Vieux Port). Это зрелищная пешеходная зона, где можно часами гулять и наблюдать за яхтами, или любоваться мариной, сидя в одном из многочисленных баров или ресторанов.

Исторически Марсель является старейшим городом Франции, его основали греки еще около 600 года до нашей эры. И столь почтенный возраст чувствуется в каждом переулке района Ле-Панье. Здесь стоит затеряться в лабиринте узких улочек, заходя в местные кафе, чтобы попробовать настоящий буябес или просто насладиться атмосферой. Среди архитектурных шедевров невозможно обойти величественную базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард, готический собор Ла-Майор или спокойные сады дворца Лоншан.

Однако настоящее природное сокровище ждет в окрестностях города, и это национальный парк Каланки. Созданный в 2012 году, он простирается на 20 километров между Марселем и Кассисом. Это уникальное место, где белоснежные известняковые скалы высотой в сотни метров резко обрываются в море, образуя около 20 скалистых бухт. Этот удивительный пейзаж производит неизгладимое впечатление даже на искушенных путешественников.

Посетить Марсель стоит даже зимой. В январе средняя дневная температура здесь составляет комфортные 12 градусов. А в июне город прогревается до приятных и не слишком жарких 27°C. Поэтому если вы ищете место, где можно совместить пляжный отдых с глубоким погружением в культуру, Марсель – идеальный кандидат.

