УкраїнськаУКР
русскийРУС

Застыл во времени: жуткий город в Италии притягивает туристов

Алина Милсент
Путешествия
2 минуты
597
Застыл во времени: жуткий город в Италии притягивает туристов

Италия умеет очаровывать даже искушенных путешественников: древние улицы, архитектура, почти не изменившаяся за века, виды моря, гор и вулканов, а также кухня, которая давно стала легендой. Но среди этой красоты есть места, где восхищение смешивается с тревогой.

Видео дня

Одно из них – Геркуланум. Здесь трагедия буквально законсервировала повседневную жизнь античного мира. Именно эта зловещая аутентичность и привлекает туристов, сообщает издание Express.

Геркуланум расположен рядом с современным итальянским городом Эрколано, недалеко от Неаполя. В 79 году нашей эры он был богатым римским курортом, с виллами, мозаиками, банями и видом на море. Все изменилось в день извержения Везувия. Потоки вулканического материала накрыли город так быстро, что спастись смогли единицы.

Застыл во времени: жуткий город в Италии притягивает туристов

В отличие от Помпеев, где все засыпало пеплом, Геркуланум накрыли раскаленные пирокластические массы. Именно они и стали причиной уникальной сохранности: дома, мебель, деревянные балки, двери и даже еда буквально "законсервировались" на две тысячи лет.

Везувий и сейчас доминирует над этой частью Италии. Его видно из Сорренто и Неаполя, но именно над Эрколано он нависает особенно угрожающе, будто постоянно напоминая о прошлой катастрофе. Последнее извержение произошло в 1944 году и унесло жизни 26 человек. Несмотря на это, туристам предлагают экскурсии и подъемы на вулкан.

Застыл во времени: жуткий город в Италии притягивает туристов

Мозаики и настенные росписи удивляют яркостью и детализацией, свидетельствуя о высоком уровне культуры.

Застыл во времени: жуткий город в Италии притягивает туристов

За последние годы археологи открыли новые части города, в том числе нашли и человеческие останки. Туристы отмечают, что увидеть реальные следы гибели людей – совсем другое, чем смотреть фото в интернете: здесь чувствуется страх, паника и безысходность.

Застыл во времени: жуткий город в Италии притягивает туристов

Отзывы посетителей часто подчеркивают, что Геркуланум производит даже более сильное впечатление, чем Помпеи. Он компактнее, менее людный, но значительно лучше сохранился.

Здесь нет туристического шума, зато есть возможность неторопливо вглядываться в историю и осознавать хрупкость человеческой жизни перед силами природы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Ливии нашли древние мумии, которых еще никогда не встречали на Земле.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe