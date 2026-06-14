За лето выпало 0 мм осадков: названы лучшие пляжи для отдыха в Европе

Лучшим пляжем Европы для отдыха практически без риска дождя назвали Nissi Beach в Айя-Напе на Кипре. Там среднее количество осадков в летние месяцы составляет 0 мм.

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В рейтинг также попали пляжи на Родосе, Кипре, Канарских островах и в Португалии, где туристы могут рассчитывать на солнечную погоду, теплое море и красивые пейзажи. Подробности сообщает Express.

Эксперты проанализировали десятки популярных пляжных направлений и оценили их по нескольким критериям, в частности по среднему количеству летних осадков. Так они определили пляжи, где солнечная погода практически гарантирована.

Первое место занял Nissi Beach в Айя-Напе на Кипре. По данным рейтинга, среднее количество осадков здесь в летние месяцы составляет 0 мм. Пляж известен прозрачной бирюзовой водой, мягким белым песком и атмосферой классического средиземноморского курорта.

Туристы, которые уже побывали на Nissi Beach, часто называют его одним из самых красивых пляжей Европы. В отзывах путешественники пишут о кристально чистой воде, очень мягком песке и небольшом островке недалеко от берега, до которого можно дойти по мелководью. Некоторые даже сравнивают этот пляж с Карибами.

На втором месте оказался Faliraki Beach на острове Родос в Греции. Здесь также фиксируется в среднем 0 мм летних осадков. Пляж отличается теплой водой, золотистым песком и оживленной атмосферой, поэтому хорошо подходит для семейного отдыха.

Пляж Фалираки понравится не только тем, кто хочет спокойно позагорать, но и туристам, ищущим активного отдыха. Здесь доступны водные развлечения, в частности параглайдинг и катание на "банане", а для детей поблизости есть аквапарк.

Третье место также досталось пляжу на Родосе – бухте Св. Павла возле Линдоса. Он расположен у подножия исторического поселения и представляет собой живописную защищенную бухту. Летом среднее количество осадков здесь также составляет 0 мм.

St Paul’s Bay привлекает спокойной прозрачной водой, красивыми пейзажами и уютной атмосферой. Благодаря расположению в бухте море здесь часто кажется особенно тихим и комфортным для купания.

В список пляжей с наименьшим количеством летних осадков также вошли другие популярные курорты Европы. Среди них – Coral Bay на Кипре, Playa del Inglés на Гран-Канарии, а также несколько пляжей в Алгарве в Португалии.

Пляжи Европы с наименьшим количеством дождей летом

Nissi Beach – Айя-Напа, Кипр – 0 мм осадков. Faliraki Beach – Фалираки, Родос, Греция – 0 мм осадков. St Paul’s Bay – Линдос, Родос, Греция – 0 мм осадков. Coral Bay – Пейя, округ Пафос, Кипр – 1 мм осадков. Playa del Inglés – Гран-Канария, Канарские острова, Испания – 2 мм осадков. Praia de Faro – Фару, Алгарве, Португалия – 2 мм осадков. Praia da Falésia – Албуфейра, Алгарве, Португалия – 2 мм осадков. Praia do Carvoeiro – Карвоейру, Алгарве, Португалия – 2 мм осадков. Playa de la Carihuela – Торремолинос, Коста-дель-Соль, Испания – 4 мм осадков. Praia da Rocha – Портиман, Алгарве, Португалия – 4 мм осадков.

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