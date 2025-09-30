Вместо Санторини: куда поехать в Греции осенью

Для тех, кто хочет продлить пляжный сезон осенью, Греция предлагает идеальную осеннюю альтернативу. Чтобы насладиться квинтэссенцией греческого шарма и лазурным морем, не обязательно ехать на переполненный и дорогой Санторини.

Эгейское море таит в себе замечательные уютные места, которые предлагают шикарный отдых по значительно более низкой цене. Одним из таких недооцененных, но невероятно привлекательных направлений является остров Крит, в частности его северо-восточное побережье, отмечают в Travel Off Path.

Элунда

Особое внимание привлекает Элунда — небольшой побеленный городок на северо-восточном побережье Крита, который считается одним из наиболее хорошо сохранившихся секретов Греции. В отличие от популярных туристических магнитов, Элунда может похвастаться меньшим количеством туристов, аутентичным греческим шармом и роскошными курортами по цене, значительно ниже, чем на Санторини. Блестящие побеленные виллы и террасы, украшенные бугенвилией, мгновенно создают атмосферу мечты.

Элунда расположена вокруг залива в форме подковы, где в гавани качаются рыбацкие лодки, а набережная усеяна сонными кафе и семейными тавернами. Благодаря мягкому солнечному климату, где осенью температура часто достигает комфортных 21 градуса, Элунда идеальна для наслаждения природой. Здесь можно нежиться на золотых пляжах, пить аффогато в уличном кафе или завершить день, наблюдая закат в приморском ресторане.

Спиналонга

Путешествуя от побережья, можно открыть для себя остров Спиналонга — место с интересной историей. Эта бывшая колония лепрозоров, увенчанная великолепной венецианской крепостью, безусловно, является достойным местом для посещения и фотографий.

Одним из главных преимуществ Элунды являются ее относительно свободные берега. В отличие от самых известных греческих островов, здесь не нужно просыпаться на рассвете, чтобы сделать лучшее фото. Город имеет множество пляжей, среди которых выделяют Колокиту и пляж Плака. Даже осенью, когда Элунда залита солнцем, здесь достаточно места для уединенного отдыха.

Кроме того, залив предлагает множество активных развлечений, популярных как среди местных жителей, так и среди туристов. Среди них сноркелинг, дайвинг и гребля на доске. Сюда часто приезжают знаменитости, которых привлекает сдержанная деревенская атмосфера и роскошное проживание.

Хотя курорты в Элунде нельзя назвать дешевыми, они являются значительно более выгодной альтернативой Санторини. Например, пятизвездочный Elounda Beach Hotel & Villas может стоить около $272 за ночь (более 11 тысяч грн) в октябре. Среди самых любимых курортов путешественников также Купола Элунды и Виллы Elounda Gulf.

Добраться до Элунды относительно легко. Из Афин можно сесть на паром до соседнего Ираклиона или Айос-Николаоса, а оттуда продолжить путешествие на такси или заранее согласованным туроператором. Ираклион находится примерно в часе езды, а Айос-Николаос — всего в 20 минутах езды. Многие путешественники также советуют совершить короткое приключение вдоль побережья Крита, начиная с недооцененного города Ханья, расположенного примерно в трех часах езды.

