Отдых в Греции: что нужно знать путешественникам

Даже осенью Греция остается популярным направлением для отдыха. И бархатный сезон здесь действительно прекрасен – туристов не так много, все еще можно купаться в море и наслаждаться всеми преимуществами этой замечательной южной страны.

Однако, отдых за пределами высокого сезона имеет свои особенности. И издание Travel off Path собрало несколько важных нюансов, которые стоит учесть туристам, отправляющимся в осенний отпуск в Грецию.

Хотите сэкономить – комбинируйте острова

Среди путешественников распространено заблуждение, что греческие острова априори дорогие. Но цены могут действительно быть заоблачными на Миконосе, Санторини, Паросе и Лосе. Тогда как даже просто соседние с ними, но не такие популярные направления предлагают более низкие цены.

Например, если вы хотите посетить живописный Санторини, рассмотрите вариант поселиться на Фолегандросе, Аморгосе или Астипалее неподалеку. Вы значительно меньше потратите на проживание здесь, а на остров синих крыш можно буде отправиться на экскурсию.

Не все острова являются пляжными курортами

Если вы надеетесь на пляжный отдых на греческом острове в конце сезона, внимательно отнеситесь к выбору локации. Не все греческие острова идеально подходят для купания. Возьмем, например, Хиос. Этот остров в северной части Эгейского моря популярен среди туристов благодаря своей нетронутости, множеству старинных деревень и традиционной кухне. Но здешние пляжи покрыты довольно твердой и острой галькой, поэтому без специальных тапочек не обойтись. Так же и на Санторини.

Если же вы ищете белый песок и кристально чистое Эгейское море, то стоит попробовать Крит (именно здесь находится пляж Элафониси с розово-белым песком), Закинф (песчаный пляж "Кораблекрушениее", окруженный скалами) и Кефалонию.

Остерегайтесь платы за турецкий роуминг

Если вы отдыхаете в Греции неподалеку от турецкого побережья, ваш телефон может автоматически "подхватить" сигнал турецкого мобильного оператора. В таком случае вместо дешевых "домашних" условий роуминга ЕС начнут действовать тарифы для Турции, которые значительно дороже. Это может произойти даже тогда, когда вы физически находитесь в Греции — например, на островах Родос, Кос или Самос.

Чтобы не нарваться на неожиданные расходы, проверяйте, к какой сети подключен ваш телефон, особенно находясь на пляжах или в приграничных районах. Самое надежное решение — выключить автоматический выбор оператора и вручную выбрать греческую сеть (Cosmote, Vodafone Greece и т.д.). Это поможет избежать неприятных сюрпризов и сохранит ваш бюджет для отпуска, а не для счетов мобильного оператора.

Вне сезона все закрывается

Если вы хотите отдохнуть в Греции осенью, то сильно не откладывайте поездку. Дело в том, что в низкий сезон большинство туристических сервисов прекращают свою работу. Например, круизные лайнеры на Санторини не заполняются, поэтому их курсирование просто прекращают до весны. Так же происходит и со многими другими сервисами для туристов, в том числе с заведениями питания. Большинство оживленных курортных городков с середины октября превращаются в города-призраки, где даже продуктов купить, когда захочется, получится не всегда. Если вы ищете именно такого отдыха, то смело отправляйтесь в Грецию. Если хотите более комфортных условий, рассмотрите и другие варианты.

