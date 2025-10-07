В 2026 году будет лучше всего видно северное сияние: куда поехать посмотреть

Северное сияние — это явление, когда заряженная плазма от Солнца сталкивается с газами в земной атмосфере, создавая мерцающие ленты зеленого, фиолетового и красного цветов. В этом году полярные огни уже поражали своей видимостью аж в южных регионах Англии, но для полноценного созерцания обычно приходится отправляться в арктические широты с длинными темными ночами.

Видео дня

Однако 2026 год обещает стать вершиной астрономического шоу благодаря солнечному максимуму — - периоду повышенной активности звезды, повторяющемуся каждые 11 лет. По прогнозам NOAA, пик придется на конец 2024-го — начало 2026-го, делая авроры ярче и чаще, чем когда-либо с 2014-го. Эта зима станет идеальным окном для путешественников, ведь следующий такой шанс появится только в 2037 году, отмечает Time Out.

Солнечный цикл, который длится около 11 лет, достигает кульминации в максимуме, когда поверхность Солнца покрывается пятнами и выбрасывает потоки заряженных частиц. Эти "солнечные ветры" проникают в магнитосферу Земли, заставляя молекулы кислорода и азота светиться на высоте 100–300 км над поверхностью. Результат — динамические волны света, видимые преимущественно в полярных регионах через геомагнитные линии. В 2026-м, по данным ученых, интенсивность этих вспышек возрастет, позволяя видеть авроры даже в умеренных широтах. Лучшее время для наблюдения — с сентября по апрель, когда ночи самые длинные, а небо самое темное. Эксперты советуют следить за прогнозами пространственной погоды, чтобы не пропустить пик активности.

Где увидеть северное сияние

Северная Европа — эпицентр авроры, где явление фиксируют более 200 ночей в году благодаря чистому небу и низкому загрязнению. В Исландии, например, Национальный парк Тингветлир вблизи Рейкьявика предлагает идеальные условия: темное небо над тектоническими разломами и близость к лагуне Йокюльсарлон, где ледники создают драматический фон для танцующих огней.

Швеция манит Национальным парком Абиску на крайнем севере, где сухой климат гарантирует ясные ночи для непрерывного шоу.

Финляндия сочетает астрономию со сказкой: в Лапландии зимой можно совместить охоту за аурой с визитом к Санта-Клаусу и прогулками с оленями, а в Оулу — культурными фестивалями европейской столицы 2026-го.

Норвегия — королева охоты: Тромсе и Шпицберген предлагают отели-иглу со стеклянными крышами, экскурсии на смотровые платформы и почти круглосуточную темноту в разгар зимы.

Не пропустите Рейне — рыбацкий городок, признанный одним из самых живописных в мире, где аврора отражается в фьордах.

Для любителей дикой природы Канада — настоящий рай: Северо-Западные территории фиксируют авроры 240 ночей каждый год, а Юкон и Нунавут поражают неограниченными пространствами без светового загрязнения, идеальными для астрофотографии. Аляска дополняет список своими дикими ландшафтами и доступными турами, где пики максимума обещают незабываемые зрелища. Если же хотите комфорта, выберите круиз: на корабле световое загрязнение исчезает, позволяя любоваться шоу с балкона каюты.

Такие маршруты по Норвежскому морю или побережью Аляски сочетают релаксацию с эксклюзивным доступом к отдаленным точкам.

OBOZ.UA предлагает узнать о городе в Финляндии, который полюбили туристы за возможность наблюдать северное сияние.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.