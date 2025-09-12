Уже 5 лет подряд: назван лучший город в Европе для городского отдыха

В Европе есть множество прекрасных городов, где можно провести целый отпуск интересно и с пользой. Но один и из них уже пятый год подряд возглавляет соответствующий рейтинг – яркая архитектура, богатая культура, вкусная кухня и доступность для пешеходов делают его настоящей туристической жемчужиной.

Как пишет издание Express, этим городом является польский Краков. Он в очередной раз занял первую строчку в рейтинге, который составляет сервис Which? Travel на основе семи критериев. Его эксперты оценивают еду и напитки, варианты размещения, культурные достопримечательности, шопинг, удобство передвижения, отсутствие толп и соотношение цены и качества. Итоговый балл рассчитывается на основе общей удовлетворенности и вероятности того, что туристы, которые уже побывали в городе, порекомендуют его другим. Краков занял первое место с впечатляющим результатом 92%.

Город получил пять звезд за еду и напитки, размещение и удобство передвижения. Это также единственное направление, которое получило пять звезд за соотношение цены и качества. Сводные данные показывают, что здесь можно переночевать с комфортом менее чем на 5000 грн.

Краков также получил четыре звезды за свои культурные достопримечательности. Вавельский замок, Кафедральный собор святых Станислава и Вацлава, Рыночная площадь, Мариацкий костел – это лишь часть тех архитектурных чудес, которые предлагает город своим гостям. Также из Кракова можно отправиться на однодневную экскурсию к местам исторического значения. Например, посетить бывший концлагерь Аушвиц в городе Освенцим.

Согласно отзывам, город поражает иностранцев чистотой и уютом. А еще насыщенной жизнью, которая бурлит здесь не только в праздничные периоды. Здесь проводят немало культурных мероприятий – концертов, выставок, театральных представлений и фестивалей.

В целом пятерка лучших городов Европы для отдыха, по результатам исследования, получилась такая:

Краков, Польша Венеция, Италия Валенсия, Испания Вена, Австрия Стамбул, Турция

