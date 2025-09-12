До +25 в октябре: назван самый солнечный город Европы

Европа привлекает путешественников культурой, архитектурой и разнообразными пейзажами. Но среди всего этого разнообразия есть город, который уверенно получил титул самого солнечного на континенте.

Речь идет об испанском Аликанте, расположенном на юго-востоке страны, в регионе Валенсия. Детали рассказало издание Express.

По данным World Weather Online, собранным за период 2009–2021 годов, жители Аликанте наслаждаются в среднем 349 часами солнца ежемесячно. Это настоящий рекорд, что делает город особенно привлекательным для тех, кто ценит теплый климат. Даже в октябре температура здесь может достигать +25°C.

Аликанте имеет богатое культурное наследие. Еще во времена Римской империи он носил название Lucentum. Впоследствии город формировали различные цивилизации – от греков до мавров, которые оставили заметный след в местной архитектуре и традициях. Сегодня это наследие ощутимо в культурной жизни, праздничных обычаях и улицах старого города.

Что стоит увидеть в Аликанте

Замок Санта-Барбара. Расположенный на горе Бенакантиль, этот один из крупнейших средневековых фортификаций Испании открывает панорамные виды на город и побережье. Крепость берет начало еще с IX века и привлекает туристов своими стенами и башнями. Добраться сюда можно пешком, на авто или даже на лифте от пляжа.

Пляж Плайя-дель-Постигет. Популярное место отдыха в самом сердце города. Чистый песок и прозрачная вода делают его любимым как среди местных, так и среди гостей.

Бульвар Эспланада-де-Эспанья. Это визитная карточка города с волнистым мозаичным узором и пальмами по обеим сторонам. Здесь любят прогуливаться туристы и жители, ведь на бульваре всегда слышна музыка, устраиваются ярмарки и выступают уличные артисты.

Осенью здесь можно наслаждаться летней погодой, путешествовать по старинным улочкам, открывать пляжи и смаковать испанские вина и тапас. Если вы мечтаете продлить лето в октябре, то Аликанте – безоговорочный выбор.

