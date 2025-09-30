Уютный отпуск в Европе: 5 лучших направлений для путешествий

Осень – лучший сезон для тех, кто хочет увидеть Европу без лишней суеты. Нет ни летних очередей в музеи, ни зимней стужи. Зато есть горячий глинтвейн на узких площадях, прогулки среди золотых парков и атмосфера настоящего уюта.

Эксперты отмечают: осень – это лучшее время для путешествия. Издание Travel off Path обнародовало топ лучших направлений.

Берн, Швейцария

Столица Швейцарии больше похожа на сказочный городок, чем на административный центр. Осенью Берн поражает средневековыми улочками, часовой башней и готическим собором, а вокруг него – Альпы, покрытые золотыми лиственницами. Для спокойной прогулки отправляйтесь на фуникулере на гору Гуртен: легкие тропы среди леса и панорамные виды Альп гарантируют незабываемые впечатления.

Восс, Норвегия

Живописный городок недалеко от Бергена считают зимним курортом, однако осенью он выглядит особенно волшебно. Озеро Восс отражает ярко-желтые березы, а канатная дорога из центра города ведет к смотровой площадке Hanguren Panorama. Обязательно посетите водопад Твиндефоссен, а также уютное кафе Vangen Café с традиционными норвежскими булочками с корицей.

Янина, Греция

Греция осенью – неожиданный, но невероятный выбор. Янина – средневековый город у озера Памвотис, окруженный горами. Здесь можно покататься на лодке к маленькому островку с византийскими монастырями, прогуляться по узким улочкам старой крепости и попробовать местные блюда в тавернах. Атмосфера города дарит ощущение спокойствия и открывает другую, менее туристическую сторону Греции.

Блед, Словения

Самое известное озеро Словении осенью становится особенно романтичным. Прозрачные воды, островок с церковью и средневековый замок на скале выглядят еще живописнее среди красно-золотых листьев. Сентябрь и октябрь – лучшее время для прогулок вдоль берега или даже для легких водных развлечений. А вечером – релакс в спа-отелях с видом на озеро.

Вандом, Франция

Небольшой город в долине Луары – идеальный вариант для тех, кто ценит тишину и аутентичность. Руины средневекового замка, готическое аббатство Святой Троицы, фахверковые дома и уютные прогулки вдоль реки создают атмосферу маленького путешествия во времени. Осенью Вандом особенно красив: парк Ронсара покрывается пестрой листвой, а местные бистро угощают классической французской кухней по умеренным ценам.

