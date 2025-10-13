Тренд Pinterest: названо осеннее место №1 в мире

Золотая осень – сезон, когда хочется фотографировать все вокруг, и именно в этот период страны по всему миру привлекают путешественников своими пейзажами. Но какие снимки потом чаще всего оказываются в лентах сервисов для публикации фото?

Как пишет издание Travel + Leisure, свежий отчет платформы Pinterest назвал Швейцарию и ее живописную сельскую местность самым популярным направлением для осенних путешествий. По данным компании, количество поисковых запросов по швейцарской сельской местности выросло на 367%.

В отчете Pinterest об осенних трендах 2025 года рассматриваются тенденции в области моды, декора, красоты и путешествий. Основным трендом для пользователей платформы является сочетание комфорта с креативностью – люди стремятся к ощущению уюта и хотят создать для себя уникальный уголок виртуального пространства.

Что касается самой Швейцарии, то октябрь и ноябрь обычно считаются здесь низким сезоном. Летние отпуска позади, до открытия горнолыжного сезона еще достаточно далеко, а значит по городам и селам страны бродит значительно меньше туристов.

Если хотите насладиться этим спокойствием, отправляйтесь в поход по долине Энгадин, полюбуйтесь красочной листвой в Гриндельвальде или отправляйтесь в Интерлакен, чтобы исследовать берега озера или полюбоваться видами с горной канатной дороги. Наслаждайтесь деревней Штос. Здесь не ездят автомобили, а добраться сюда можно на самом крутом в мире фуникулере. Еще одно свободное от машин село – это Аппенцелль, известное своими холмистыми полями и пастбищами, идеально подходящими для осеннего пикника.

В рейтинг наиболее интересных пользователям Pinterest локаций вошли также сельские местности Шотландии и Германии. А еще английская провинция с ее коттеджами. Так виртуальных путешественников особенно привлекал Эдинбург, усеянный листвой и озаренный огнями пабов.

Эксперты указывают, что путешествия в межсезонье также могут сэкономить деньги. Недавнее исследование показало, что средняя стоимость авиабилетов при бронировании в пиковую неделю рождественских праздников была на 57% выше, чем в последнюю неделю августа. В том же исследовании было установлено, что, например, билеты в Walt Disney World в декабре были на 33% дороже, чем в сентябрьское межсезонье.

