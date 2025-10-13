Где самые большие зоопарки в мире: топ-3

В мире с каждым годом растет интерес к охране дикой природы, и зоопарки становятся не просто местами для прогулок с детьми, а настоящими центрами исследований, образования и спасения редких видов. Крупнейшие из них поражают не только размерами, но и масштабом работы: здесь создают почти естественные условия для жизни животных, внедряют инновационные экологические программы и учат посетителей ответственно относиться к природе.

Некоторые зоопарки больше напоминают научные городки среди лесов и саванн, чем традиционные зоосады с клетками. Они собирают тысячи видов со всего мира — от гигантских панд и белых медведей до редких тропических птиц. В таких местах можно увидеть настоящую силу сотрудничества между наукой и природой. И именно об этих уникальных зоопарках OBOZ.UA расскажет далее.

Самые большие зоопарки мира

Сафари-парк зоопарка Сан-Диего, США

Это один из крупнейших сафари-парков в мире, который имеет территорию примерно 1800 акров. Там обитает более 3500 животных и около 400 видов. Парк известен своими проектами по разведению носорогов и кондоров, а также активным участием в природоохранных кампаниях через свою организацию "Альянс дикой природы Сан-Диего".

Зоологический парк "Аригнар Ганна", Индия

Этот зоопарк вблизи Ченнаи охватывает площадь около 1265 акров. Он является крупнейшим по территории зоопарком в Индии и домом для более чем 2500 животных, птиц и рептилий.

Одной из ключевых его ролей является работа по охране видов, находящихся под угрозой исчезновения, таких как бенгальский тигр.

Зоопарк Торонто, Канада

Это самый большой зоологический парк Канады с площадью около 710 акров. В нем обитает более 5000 животных, которые представляют примерно 450 видов. Зоопарк организован по географическому принципу: есть экспозиции, отражающие различные климатические зоны и биомы, что способствует образованию о дикой природе.

Эти крупные зоопарки — не просто туристические аттракции, но важные центры сохранения природы и образования. Они сохраняют видовое разнообразие, поддерживают программы размножения редких и исчезающих видов, и предоставляют информацию о важности экологической ответственности. Например, San Diego Safari Park активно участвует в устойчивом развитии и экотуризме, а Arignar Anna сосредоточен на просвещении общественности по охране местной фауны.

Однако большие зоопарки со значительными территориями и большим количеством животных имеют свои вызовы. Требуются большие ресурсы для содержания животных в надлежащих условиях, экологического ухода, а также инфраструктуры для посетителей. Кроме того, сохранение естественной среды обитания, минимизация стресса животных и поддержка генетического разнообразия — постоянные задачи.

В итоге именно те зоопарки, которые сочетают большие площади, разнообразные экспозиции и сильные природоохранные программы, становятся примерами для всего мира.

