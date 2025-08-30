Никогда не скрещивайте ноги в самолете: объяснение, почему

Путешествия самолетом редко бывают комфортными: узкие сиденья, ограниченное пространство для ног и долгие часы без движения. Чтобы удобнее устроиться, многие пассажиры скрещивают ноги.

Однако физиотерапевты предупреждают – это может навредить вашему здоровью. Детали рассказало издание Daily Mail.

Почему нельзя сидеть со скрещенными ногами

Специалист из AXA Health Бетани Томлинсон объясняет: скрещивание ног в кресле самолета ухудшает кровообращение и повышает риск развития тромбоза глубоких вен (DVT). Это состояние особенно опасно во время долгих перелетов, когда подвижность минимальна.

Неправильная поза во время перелета может только усилить боль и скованность в коленях, лодыжках и бедрах.

Как правильно сидеть в самолете

Держите ноги ровно или слегка приподнято. Если под сиденьем есть подставка для ног, используйте ее.

Расслабьте плечи и спину. Садитесь плотно к спинке кресла, чтобы снять напряжение.

Меняйте положение. Не оставайтесь в статической позе слишком долго – меняйте угол наклона тела, двигайте ступнями и коленями.

Движение – лучшая профилактика

Эксперты советуют двигаться хотя бы каждые 1–2 часа во время полета: пройтись по салону или выполнить простые упражнения на месте.

Среди полезных упражнений:

вращение плечами,

наклоны головы и растягивание шеи,

"обнимите колени" (подтягивание ноги к груди),

легкое сгибание и разгибание стоп.

Когда встаете, старайтесь перекладывать вес с одной ноги на другую, держать колени слегка согнутыми и делать простые растяжки. Это снижает нагрузку на суставы и улучшает кровообращение.

Советы для долгих перелетов

Пейте достаточно воды, избегайте избытка алкоголя и кофеина. Надевайте свободную, удобную одежду. При необходимости воспользуйтесь компрессионными чулками. Готовьтесь к каждому полету так, будто это длительный рейс – даже несколько часов в неудобной позе могут навредить суставам.

Скрещивать ноги в самолете кажется мелочью, но именно эта привычка способна ухудшить самочувствие и даже создать серьезные риски для здоровья.

