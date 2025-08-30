Никогда не скрещивайте ноги в самолете: объяснение, почему
Путешествия самолетом редко бывают комфортными: узкие сиденья, ограниченное пространство для ног и долгие часы без движения. Чтобы удобнее устроиться, многие пассажиры скрещивают ноги.
Однако физиотерапевты предупреждают – это может навредить вашему здоровью. Детали рассказало издание Daily Mail.
Почему нельзя сидеть со скрещенными ногами
Специалист из AXA Health Бетани Томлинсон объясняет: скрещивание ног в кресле самолета ухудшает кровообращение и повышает риск развития тромбоза глубоких вен (DVT). Это состояние особенно опасно во время долгих перелетов, когда подвижность минимальна.
Неправильная поза во время перелета может только усилить боль и скованность в коленях, лодыжках и бедрах.
Как правильно сидеть в самолете
Держите ноги ровно или слегка приподнято. Если под сиденьем есть подставка для ног, используйте ее.
Расслабьте плечи и спину. Садитесь плотно к спинке кресла, чтобы снять напряжение.
Меняйте положение. Не оставайтесь в статической позе слишком долго – меняйте угол наклона тела, двигайте ступнями и коленями.
Движение – лучшая профилактика
Эксперты советуют двигаться хотя бы каждые 1–2 часа во время полета: пройтись по салону или выполнить простые упражнения на месте.
Среди полезных упражнений:
- вращение плечами,
- наклоны головы и растягивание шеи,
- "обнимите колени" (подтягивание ноги к груди),
- легкое сгибание и разгибание стоп.
Когда встаете, старайтесь перекладывать вес с одной ноги на другую, держать колени слегка согнутыми и делать простые растяжки. Это снижает нагрузку на суставы и улучшает кровообращение.
Советы для долгих перелетов
- Пейте достаточно воды, избегайте избытка алкоголя и кофеина.
- Надевайте свободную, удобную одежду.
- При необходимости воспользуйтесь компрессионными чулками.
- Готовьтесь к каждому полету так, будто это длительный рейс – даже несколько часов в неудобной позе могут навредить суставам.
Скрещивать ноги в самолете кажется мелочью, но именно эта привычка способна ухудшить самочувствие и даже создать серьезные риски для здоровья.
