Бассейн в Добропарке под Киевом. Сколько стоит отдых среди цветущей красоты

Частный дендропарк Украины "Добропарк" радует своих посетителей дополнительной локацией отдыха у бассейна в Киевской области уже четвертый сезон.

Парк раскинулся на 300 га, всего в 29 км от столицы. Добраться до его территории можно общественным транспортом от м. Святошин", воспользовавшись маршрутками такси №771, №375 и №373 до станции "поселок Мотыжин", или собственным авто по Житомирской трассе.

Ценители "Добропарка" всегда ждут новый сезон тюльпанов весной, роз осенью и светодиодного городка зимой. Лето дарит возможность увидеть лавандовые поля, искупаться среди зеленых лужаек и ухоженных зон ландшафтного парка в голубой чистой воде бассейна, и озер. В этом году на территории "Добропарка" работают два больших бассейна и водная зона для самых маленьких. Вокруг оазисов расположены:

шезлонги с зонтиками;

дорожки для живописных прогулок;

гастроплощадки для перекусов и празднований;

бар с разнообразными коктейлями;

глемпинги для загородного отдыха с комфортом.

Нынешнее открытие бассейнов ознаменовано новыми улучшенными условиями времяпрепровождения у воды и обновленными ценами. Локация открыта ежедневно с 10.00 до 19.00. Стоимость билетов составляет:

льготный 500 грн – 700 грн (в будние и праздничные дни);

детский от 500 грн до 700 грн;

взрослый от 700 грн до 900 грн за шезлонг.

Дети до 5 лет и дети–сироты имеют бесплатный вход, без предоставления шезлонга и полотенца. Посещение бассейна происходит в порядке живой очереди, исключение составляет только бронирование шатров.

К разнообразным активностям дендропарка входит отдых на озерах, с возможностью взять на прокат электротранспорт и сапы. Также, среди зеленых лужаек, есть карусели и колесо обозрения – вход в развлекательные зоны оплачивается отдельно.

Гости глемпинга получают доступ ко всей инфраструктуре Добропарка, а также к пляжной зоне возле озер. Зона бассейна оплачивается дополнительно. Палатки оборудованы комфортабельными односпальными и двуспальными кроватями, столами, деревянными полочками для вещей, мини–кухнями с набором необходимой посуды и личной зоной барбекю. В этом году в августе палатки Safari стоят от 3 200 грн в сутки, в сентябре предполагается снижение цены до 2 200 грн в сутки.

Также на территории парка есть домики в которых хорошо останавливаться в более прохладную погоду.

