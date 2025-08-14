Забудьте о Стамбуле: 3 города в Турции, где нет толп туристов

Величественный Стамбул, безусловно, является главной визитной карточкой Турции, однако следствием такой популярности является его переполненность туристами. Даже не в сезон здесь можно встретить множество иностранцев, желающих ознакомиться с многочисленными прелестями и историческими достопримечательностями.

Правда в том, что Стамбул – это лишь вершина айсберга, когда речь идет об исторических и культурных сокровищах Турции. Издание Express рассказало, где еще стоит побывать, чтобы окунуться в прошлое этой удивительной страны и при этом не толкаться с другими отдыхающими.

Мардин

Город Мардин, расположенный на юге страны. Он известен старинной архитектурой периода правления Артукидов в старом городе. Впечатляет и расположение Мардина на скалистом холме над рекой Тигр. Если вы любите историю, можете побродить между старинными каменными домами и посетить многовековые медресе. Здесь также есть собственный аэропорт, обеспечивающий удобный доступ к городу.

Амасья

Один из самых живописных городов Турции. Здесь расположены удивительные скальные гробницы, от которых открывают потрясающие виды на реку Ешиль-Ирмак. Посетите с экскурсией здешний замок, который видел немало исторических событий, прогуляйтесь по историческому центру бывшей столицы Понтийского царства. Набережная вдоль реки усеяна бронзовыми статуями известных людей, которые принимали участие в истории города. Конечно, здесь же можно отдохнуть на террасе ресторана или взять напрокат катамаран для прогулки по воде.

Патара

Любителям совмещать пляжный отдых с изучением истории стоит отправляться именно сюда. В городе Патара находится один из самых длинных пляжей Турции. А еще здесь когда-то кипела жизнь типичного античного города-государства, одного из ключевых центров исторической провинции Ликия. Руины древней Патары хорошо сохранились, поэтому сейчас город является уникальным сочетанием древней истории и природной красоты у Средиземного моря.

Кроме того Патара является местом рождения Санта-Клауса, также известного как Святой Николай. Будущий епископ появился на свет именно здесь в III веке нашей эры, но впоследствии переехал в Демру (Мир). И уж там он прославился добрыми делами и чудесами, которые впоследствии сделали его одним из самых почитаемых и любимых христианских святых.

