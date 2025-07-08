Стюардесса назвала 'самую отвратительную привычку пассажиров': куда не стоит класть смартфон во время полета

Член экипажа пассажирского самолета рассказала об одной вещи, которую ни в коем случае нельзя делать во время полета. По словам стюардессы, речь идет об одной из самых отвратительных привычек пассажиров и мрачной причине, по которой ее следует избегать.

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При этом многие пассажиры признались, что действительно совершали ошибки, которые следовало бы избегать. Полезными советами стюардесса поделилась в своем TikTok-аккаунте CiCi in the Sky.

Стюардесса может похвастаться более чем 300 тыс. подписчиков в TikTok , которые обращаются к ней за экспертными рекомендациями по авиаперелетам. Недавно специалист по авиации раскрыла самые грязные части самолета, которых она рекомендовала бы избегать.

Она настоятельно рекомендует не использовать карманы сидений, называя их "отвратительными" из-за разнообразия вещей, которые люди туда засовывают. Затем бортпроводница предупредила свою аудиторию воздержаться от размещения пальто или других свободных вещей в верхних багажных отсеках, снова подчеркнув проблемы гигиены.

"Я никогда не видела, чтобы их чистили, и я видела, как вещи людей вываливались из сумок и попадали на куртки, одежду. Так что просто не делайте этого", – сказала стюардесса.

Пассажиры были удивлены советами стюардессы и признались, что не задумывались о гигиене в самолетах. Бортпроводницы описала неприятные предметы, которые члены экипажа обнаружили карманах сидений – грязные салфетки, гигиенические пакеты, носки, нижнее белье, жвачку, конфеты и огрызки яблок.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты уже давно назвали те места на борту, на которых шансы выжить в случае авиакатастрофы несколько возрастают. Самым безопасным местом в самолете раньше считали хвостовую часть, но, как показывают ряд катастроф, срабатывает это правило не всегда.

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