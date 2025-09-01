Страшное и жалкое место: путешественник, побывавший во всех странах мира, назвал худшую

Кто-то ищет от отдыха комфорта и ярких впечатлений, а кому-то нужен экстрим и адреналин и неизведанные другими туристами места. В любом случае, вы не захотите оказаться ни в одном из перечисленных ниже мест.

Как пишет издание Express, рейтинг худших направлений для отпуска составил блогер Дрю Бински. Он делится своими впечатлениями от путешествий с почти шестью миллионами подписчиков и уже объездил 197 стран мира. Имея такой огромный опыт за плечами, он составил пятерку мест, которые не посоветовал бы посещать никому. Здесь он чувствовал себя в наибольшей опасности как путешественник.

Возглавила список Дрю столица Сомали Могадишо. Он назвал этот город ужасным, по его словам здесь не действуют правила и законы, а еще здесь базируется "Аш-Шабааб", "ответвление "Аль-Каиды", что делает Могадишо "очень страшным" местом для посещения. Ютубер написал: "Каждый раз, когда вы выходите из отеля, спереди и сзади вас сопровождает конвой – в кузовах каждого грузовика сидит по четверо военных в бронежилетах с огромными автоматами АК-47 в руках, они разведывают местность перед тем, как вы двинетесь".

Министерство иностранных дел Великобритании действительно рекомендует воздержаться от поездок в большую часть Сомали. А северо-западный регион этой страны советует посещать "только в случаях крайней необходимости". Правительственное ведомство заявляет, что гражданам страны, которые едут в Сомали, "следует иметь личный план действий на случай чрезвычайной ситуации, которая не зависит от правительства Великобритании".

Вероятность террористических атак в Сомали оценивают как очень высокую, поскольку группировка "Аш-Шабаб" регулярно нападает на Могадишо. Также существует "высокая угроза" похищения людей, а уровень преступности здесь опасно высокий – в городе часто случаются убийства, вооруженные ограбления и похищения людей.

Также в список блогера вошли Конакри в Гвинее, Кандагар в Афганистане, Порт-о-Пренс на Гаити и Триполи в Ливии. Он назвал Конакри своим "наименее любимым местом в Западной Африке", заявив, что здесь царит "полный беспорядок" и "очень враждебная атмосфера".

Что касается Кандагара, ютубер написал, что здесь чувствуется постоянное напряжение. И хотя здесь очень интересно посещать традиционные афганские рынки, необходимость все время оглядываться вокруг себя истощает и угнетает.

Порт-о-Пренс Дрю назвал городом, который полностью контролируют бандиты. Блогеру даже пришлось откупаться от них самому. А в Триполи Дрю "засыпал под грохот бомб", от которого дрожала его кровать.

