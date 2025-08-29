Где за фотографирование можно получить штраф: памятка для туристов

Со смартфоном в кармане любой турист превращается в тревел-фотографа. Мы делаем снимки всех красивых мест, в которых оказываемся, порой даже не задумываясь о последствиях.

Видео дня

Между тем возле и внутри некоторых наиболее достопримечательностей мира съемка может быть ограничена, а то и вообще запрещена. Как пишет издание Express, недавнее исследование показало, что 65% британских туристов хотя бы раз нарушали правила фотографирования, даже не зная о существовании запрета.

А штрафы за съемку в запрещенных местах могут достигать довольно значительных сумм. Также среди наказаний, которые можно получить по всей Европе, США и Австралии, конфискация камеры и даже запрет на повторный въезд в страну.

Хотя некоторым туристам такие правила могут казаться необоснованными, как правило они имеют под собой серьезные причины. Так посетителям запрещено фотографировать королевские драгоценности в лондонском Тауэре, ведь любые кадры из выставочных залов могут помочь преступникам спланировать похищение этих безумно дорогих экспонатов.

"Эти запреты введены не для того, чтобы испортить вам отпуск. Они призваны защитить священные места, хрупкую историю и, в некоторых случаях, безопасность людей. Один снимок со вспышкой может показаться мелочью, но если умножить его на миллионы посетителей в год, то последствия будут колоссальными", – объяснила эксперт по путешествиям Джесси Чемберс.

Поэтому она посоветовала всем, кто отправляется в путешествие, проверить, можно ли снимать в локациях, которые они хотят посетить. При этом полностью полагаться на советы искусственного интеллекта не стоит. Лучше проверять информацию в официальных источниках, таких как туристические сайты городов или официальные веб-страницы музеев и памятников. Также обращайте внимание на предупредительные таблички на локации.

Конечно, издание составило для путешественников список 10 мировых достопримечательностей из числа самых известных, где нельзя снимать. А заодно и указало, какие могут быть последствия нарушения этого правила:

Сикстинская капелла, Ватикан — конфискация камеры или удаление отснятого материала Тадж-Махал, Индия — штраф, удаление фото Эйфелева башня, Париж, Франция — штраф от 4700 грн или удаление фотографий Национальный парк Улуру-Ката-Тьюта, Австралия — удаление фотографий, штрафы до 170 000 гривен Долина царей, Египет - удаление фотографий, штраф примерно 280 грн Королевские драгоценности в Тауэре, Лондон, Великобритания - штраф от 11 000 гривен Вестминстерское аббатство, Великобритания — удаление фотографий Замок Нойшванштайн, Германия – удаление фото Квартал красных фонарей, Амстердам — штрафы, удаление фотографий Форт Аламо, США — удаление фото

Ранее OBOZ.UA рассказывал, к какому месту в самолете не стоит даже прикасаться во время путешествий.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.