Сразу две рождественские ярмарки: туристы посоветовали уютный город в Европе

Если вы еще не определились, куда отправиться на рождественские праздники, то Брюгге – одно из самых волшебных мест Европы для зимнего путешествия. Этот бельгийский город во Фландрии выглядит так, будто сошел с обложки рождественской открытки – с домами, похожими на пряничные, и мощеными улочками, которые в праздничных огнях превращаются в настоящую сказку.

Зимний Брюгге – это сочетание средневекового очарования, запаха шоколада и блеска праздничных фонарей. Туристы называют его самым атмосферным рождественским городом Европы, и не зря: две площади, две ярмарки, два стиля празднования. Детали рассказало издание Express.

Брюгге ежегодно устраивает сразу две знаменитые рождественские ярмарки, которые привлекают тысячи туристов.

Главная ярмарка расположена на Площади Рынка (Markt Square). Здесь царит традиционная атмосфера с елкой, сотнями огоньков и десятками киосков, где продают сладости, горячий шоколад, сувениры и бельгийские деликатесы.

Вторая ярмарка, на площади Саймон Стефен (Simon Stevinplein), имеет более арт-ориентированный характер – здесь царит дух ручной работы, ремесел и современного дизайна.

Обе будут работать с 21 ноября 2025 года до 4 января 2026-го – так что праздничную атмосферу можно почувствовать даже в новогодние дни. К тому же ярмарки открыты на Рождество и Новый год.

В самом сердце города расположен каток, где под мерцанием гирлянд можно покататься прямо под колокола средневековой ратуши.

Ни одно путешествие в Бельгию не обходится без шоколада. Здесь находится музей Choco-Story, который рассказывает историю шоколада от древних майя до современных мастеров, а также шоколадной мастерской Belgian Chocolate Workshop, где можно собственноручно сделать плитку шоколада или горячий напиток.

Брюгге – это не только рождественская ярмарка, но и настоящий музей под открытым небом.

Здесь стоит увидеть:

  • Беффруа (Belfry of Bruges) – величественную колокольню с панорамой на весь город;
  • Базилику Святой Крови (Basilica of the Holy Blood) – храм, где хранится реликвия с каплей крови Христа;
  • Музей Грюнинге (Groeningemuseum) – коллекцию фламандской живописи от XV до XX века.

А еще можно заказать экскурсию по каналам Брюгге – с воды открываются красивейшие виды старинной архитектуры.

Брюгге – это также рай для ценителей уникальных вещей: он полон независимых магазинчиков, антикварных лавок, винила и винтажной одежды.

И не забудьте посетить Bruges Beer Experience – интерактивный музей пива, где можно узнать о традициях пивоварения и попробовать несколько десятков сортов напитка, которым так славится Бельгия.

