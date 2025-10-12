Один из самых солнечных городов Европы: названо удачное осеннее направление для путешествия

Осенние дни становятся все холоднее и нам хочется немедленно отправиться туда, где все еще можно полежать под теплым солнышком на золотистом пляже. Удивительным образом, для этого не придется даже покидать пределы Европы.

Как пишет издание Travel off Path, одним из лучших направлений для европейского отдыха осенью является столица Кипра, город Лимасол. Здесь вы найдете шумную ночную жизнь, аутентичные таверны и город, который буквально оживает после захода солнца. А самое приятное то, что здесь всё ещё достаточно тепло, чтобы насладиться отдыхом на великолепных городских пляжах, которые к тому же отмечены Голубым флагом за чистоту. При этом температура воздуха держится днем на среднем уровне в 25 градусов.

Что делает Лимасол одним из самых интересных городов Кипра, так это множество достопримечательностей, которые можно изучить после отдыха на пляже. Старинная центральная часть города идеально подходит для прогулок по уютным кафе, магазинам, недорогим местным винным барам и небольшим закусочным. Но, конечно, все дороги ведут к древним руинам величественных замков и древних храмов.

По данным Совета по туризму Лимассола, этот малоизвестный кусочек рая предлагает посетителям 16 пляжей, отмеченных Голубым флагом. Самыми популярными из них являются Протарас и Айя-Напа. Летом здесь не протолкнуться. А осенью атмосфера совсем другая – можно плавать, заниматься снорклингом, загорать или читать в шезлонге интересную книгу практически в одиночестве.

