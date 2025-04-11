Самые крутые природные локации в регионах Украины. Добавьте впечатлений к пикнику

Взглянув в окно, не верится, что на следующей неделе Украина будет греться в лучах солнца и, наконец, прятать зимнюю одежду далеко в шкафы. Предлагаем подготовиться к пасхальным и майским выходным, выбрав не просто локацию "для шашлыка", а настоящее путешествие, полное живописных пейзажей, бескрайних горизонтов и идеалистических мест для пикника.

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Дружбовский карьер, Житомирская область

" Житомирские мальдивы" набрали популярность за последние три года. Локация, действительно, похожа на экзотический курорт с белоснежным мягким песком и изумрудным цветом воды. Несмотря на популярность, место достаточно дикое и не имеет развитой инфраструктуры. Добраться сюда можно только своим транспортом, а о ночлеге нужно подумать заранее.

Правильно все продумав и организовав, вы получите просто терапевтическое удовольствие от картины перед глазами и много инстаграммных фотографий для соцсетей.

Национальный дендрологический парк "Софиевка", Черкасская область

Старая и Новая Софиевка – это отличное место для выходных на природе не теряя комфорта. Здесь можно налюбоваться цветами и зелеными растениями, развлечься катанием на лодке или поиграть в активные игры на зеленых полянах.

Парк оснащен локациями для вкусных перекусов и, даже, возможностью остановиться в отеле. Софиевка — один из крупнейших дендропарков в Украине, поэтому ночлег будет уместным. На территории парка работают экскурсоводы, что поможет не заблудиться и совершить экскурс в историю. Если будете останавливаться в Черкассах, воспользуйтесь нашими рекомендациями по вкусным заведениям города, с летними террасами.

Буцкий каньон, с. Буки, Черкасская область

Как и Софиевка, эта локация требует индивидуального рассмотрения. Живописное и природно богатое место, где пикник станет настоящим приключением, с множеством ярких впечатлений. Водопады, забытая гидроэлектростанция, крутые склоны, достигающие более 30 м и атмосфера, сопровождающая приключенческие и фантастические фильмы.

Как только солнышко пригревает, на стенах каньона появляются альпинисты, на смотровых площадках палатки, а на воде байдарки, которые, можно взять в аренду. Летом слишком велик наплыв туристов, а весна просто идеальна для уютных выходных.

Бакота, Хмельницкая область

Здесь должен побывать каждый украинский и иностранный турист. Место наполнено легендами, историческими поворотами и панорамами, которые способны перехватить дыхание. Вы сможете увидеть скальный монастырь, продегустировать бакотские вина и насладиться дыханием полной грудью.

Туризм в районе Бакоты — популярное занятие, возможно остановиться в коттеджах, гостиницах, палатках и т.д. Исследовать Бакоту можно как с суши, так и с воды. Здесь загорают, занимаются водными видами спорта и устраивают семейные посиделки у костра.

Национальный историко–культурный заповедник "Качановка", Черниговская обл.

Парк имеет свои особые исторические сокровища, посмотреть на которые можно, как в рамках экскурсий, так и самостоятельно. Дворец Тарновских является главной изюминкой парка и "сундуком", где хранится история Украины.

В парке есть гражданские места для отдыха, а также отель для ночлега. Вы можете выбрать место для рекреации у озер, их в парке четыре, добавив пейзажности и впечатлений. Организовать свой комфортный отдых на природе в парке "Качановка" легко, воспользовавшись официальным сайтом.

Иногда трудно свернуть с привычной тропы и настроиться на новые впечатления. Однако они необходимы в период тревог и быстрого темпа жизни. Читайте также: ТОП 5 лучших кемпингов и глемпингов в Украине или ТОП 4 санатория Украины для весеннего восстановления.