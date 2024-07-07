Римские каникулы: топ локаций, которые следует посетить

Наконец-то "все дороги привели вас в Рим"? Куда пойти и что посмотреть в городе – рассказываем ниже.

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Колизей

Главная арена для гладиаторских сражений в столице. Ее открыли в 80-м году нашей эры, общая вместимость – 50 000 человек. Зрители садились за иерархией. В нижнем ряду находилась императорская семья. Ярусом выше размещались представители власти. Третий этаж занимали люди низших сословий. Кстати, амфитеатр считали самым неудобным среди аналогов. Сегодня от постройки осталась лишь треть, но это не уменьшило ее популярность.

Вход стоит от 18 евро, дети до 6 лет заходят бесплатно. Чтобы избежать очередей, советуем купить билеты онлайн.

Пантеон

Храм с 2000-летней историей. Огромные размеры и впечатляющий купол ученые считают величайшим архитектурным достижением того времени. Святилище служит усыпальницей для некоторых выдающихся итальянцев. Из известных личностей здесь похоронен Рафаэль. Советуем заглянуть сюда в полдень, когда лучи солнца проникают через круглое отверстие в потолке. Кстати, благодаря многочисленным реставрациям сооружение до сих пор в хорошем состоянии.

Имейте в виду, недавно правительство Италии отменило бесплатное посещение достопримечательности. Теперь билет обойдется в €5.

Собор и площадь Святого Петра

Духовный центр проведения праздничных месс Папой Римским. В IV веке здесь размещался цирк Нерона. Впоследствии его перестроили в собор. Над святыней работали Рафаэль, Микеланджело, Перуцци и другие известные скульпторы и художники.

Что интересно, в храм ведут пять бронзовых дверей. Находящиеся справа открывают лишь один раз в 25 лет — в Святой год, в канун Рождества. Далее вход снова заделывают бетоном.

Туристам разрешают подняться на верхушку купола, преодолев 551 ступень. Кстати, можно облегчить подъем. 230 первых ступеней можно проехать на лифте, дальше — пешком. Сверху открывается невероятная панорама Рима.

Музеи Ватикана

Коллекции собирали понтифики разных времен. В музее Рафаэля можно полюбоваться гобеленами и фресками. В Кьярамонте и Пио-Кристиано можно увидеть античные статуи и саркофаги древних эпох. А в Ватиканской библиотеке собрали более полутора миллионов книг.

Фонтан Треви

Самый большой фонтан в городе и один из самых красивых в мире. В нем есть специально отведенное место, где можно набрать питьевую воду. Путешественников здесь множество. Они не только делают фото, но и бросают монетку в водоем и загадывают желания.

Кстати, часто можно стать свидетелями предложения руки и сердца. Если раздражает толпа, приходите сюда на рассвете.

Сикстинская капелла

Историческое здание построили в период с 1473 по 1481 годы. Сегодня оно служит Меккой для конклавов. Именно здесь выбирают нового понтифика. А еще это подлинный музей произведений искусства эпохи Возрождения. Стены святыни расписывал Микеланджело Буонарроти.

Чтобы не стоять в длинной очереди, рекомендуем купить билет заранее. Без онлайн бронирования он обойдется в €20.

Замок Святого Ангела

Сооружение построили на берегу живописной реки Тибр. За время своего существования оно служило папской резиденцией, тюрьмой, складом и даже усыпальницей. Сейчас в крепости находится исторический музей. Здесь хранится коллекция картин, скульптур, военных памятных вещей и средневекового огнестрельного оружия.

За вход придется заплатить €14. Здание работает ежедневно с 9:00-19:30, но касса закрывается раньше – в 18:30.

Витториано

Архитектурный комплекс первого правителя объединенной Италии. Перед дворцом горит Вечный огонь и дежурит почетный караул. Внутри находится 12-ти метровая статуя короля Виктора Эммануила II. А скульптуры над колонной символизируют 16 регионов страны.

Интересно то, что жители Рима не совсем полюбили это сооружение. По их мнению, оно не вписывается в архитектуру города.

Базилика Святого Климента

Именно здесь изобразили разные этапы бурного прошлого Рима. Памятка стала последним пристанищем для мощей святого Климента, четвертого епископа и одного из апостольских мужей, а также для Игнатия Богоносца.

Здесь же хранят тело равноапостольного Кирилла – просветителя славянских народов.

Термы Каракаллы

Общественное заведение для водных процедур. Культура посещения бань начала развиваться еще при Римской империи и популярна до сих пор. Римляне приходили сюда, чтобы пообщаться, узнать новости или же провести деловые переговоры.

Термы построили еще в III веке для всех жителей Рима. Кроме бассейнов здесь располагалась библиотека.

Откройте для себя вечный город, где каждый уголок дышит историей. Пора отправляться в путешествие!

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