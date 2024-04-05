Путешествие по старейшим городам Украины: от Киева до Хотина

Если вы любите исторические фильмы и тему Средневековья, то наверняка задавались вопросом, а как выглядела наша страна в те времена? Режиссеры и художники пытаются воспроизвести атмосферу той эпохи, но все же многое остается плодами домыслов и фантазии. Но если вы хотите увидеть наследие древности своими глазами, то это можно сделать и без машины времени. Надо только знать, куда ехать.

В Украине есть множество городов, существующих столетиями. Местные жители бережно сохранили все, что можно: экспонаты раскопок, достопримечательности, иногда даже целые постройки!

Итак, куда следует поехать, чтобы прикоснуться к истории Украины?

Белгород-Днестровский

В VI веке до нашей эры греки основали здесь поселение Тира. Неоднократно на него нападали варвары, однако городу удалось уцелеть. Кто им только не владел. Те же римляне и византийцы оставили здесь немалый след. Интересно, что современное название появилось только в августе 1944 года.

Что посмотреть

Аккерманская крепость – крупнейшее фортификационное укрепление в Украине. Площадь – 9 гектаров, протяженность стен – более 2 километров. Здесь даже сейчас много туристов, а в мирное время здесь часто проходили разнообразные фестивали с рыцарскими турнирами, музыкальными концертами и интересными мастер-классами. На территории вы найдете кафе, прокат костюмов, стрельбище и раскопки города Тира.

Подземная церковь Иоанна Сучавского, сохранившаяся с XIV века. Является памятником архитектуры национального значения.

Скифская могила – гробница, в которой в I веке до нашей эры похоронили знатного воина. Также в ней было найдено каменное оружие.

Киев

Официальной датой основания города принято считать 482 год, хотя это точно не установлено. В столице можно гулять очень долго, и посмотреть здесь есть на что. Но сегодня мы хотим вам порекомендовать что-нибудь, кроме Киево-Печерской лавры, Андреевского спуска или Золотых Ворот.

Что посмотреть

Пирогово – парк-музей архитектуры и быта под открытым небом. На площади в 150 гектаров расположено около 300 объектов из разных регионов Украины. Также здесь вы увидите театрализованные представления: народные песни, танцы, работу ремесленников. Не забудьте приобрести сувениры.

Набережная Днепра тянется от Почтовой площади до моста Патона. Здесь можно увидеть воссозданную церковь Рождества Христова, в которой прощались с Тарасом Шевченко, а также памятник основателям города — Кию, Щеку, Хориву и Лыбиде.

Театр украинской драмы имени Ивана Франко основан в 1920 году. Его зал оформлен в самых лучших традициях рококо. Да и снаружи есть на что посмотреть.

Музей исторических драгоценностей Украины имеет более 80 тысяч экспонатов, большинство из которых были обнаружены при раскопках. Вы увидите скифское золото, серебряную и церковную утварь, монеты, ювелирные изделия и всемирно известную Скифскую Пектораль.

Музей игрушек – довольно малоизвестная, но очень интересная локация, в которой собрано более 10 тысяч экспонатов со всей страны. Здесь вы увидите героев любимых мультфильмов, кукол XIX века и многое другое.

Коростень

Впервые город был упомянут в "Повести временных лет" 945 года. Тогда он назывался Искоростень, его населяли древляне. Кстати, именно они когда-то восстали против князя Игоря, после чего его жена – Ольга — жестоко поквиталась с предателями.

Что посмотреть

Древлянский парк — одна из красивейших зеленых зон Украины. Кроме невероятного ландшафта, здесь можно увидеть остатки древнего городища, памятники Ольге, Владимиру Великому, Добрыне Никитовичу и старинную купальню. Не обходите вниманием местный фонтан. Он создан из красного гранита, такого же, как использовали для постройки железнодорожного вокзала в Киеве.

Военно-исторический комплекс "Скала" – уникальное инженерное сооружение, не имеющее аналогов в мире. Это подземный комплекс с автономной системой отопления, водоснабжением, канализацией и телефонией. Здесь работает музей фортификации, некоторые экспонаты которого единственны в своем роде.

Краеведческий музей, основной темой которого является древлянский период. Среди экспонатов есть ювелирные изделия, которым более 1000 лет.

Ужгород

Первые упоминания о городе датируются 893 годом. Долгое время оно принадлежало венграм. Правда, название тогда было другим – Унгвар: в честь реки Унг. Сейчас это исторический центр Закарпатья.

Что посмотреть

Ужгородский замок, основанный еще в IX веке. Знакомый нам вид он приобрел благодаря семье Другетов, которые переехали сюда из южной Италии в XIV веке и реконструировали сооружение.

Скансен – музей народной архитектуры и быта рядом с замком. В нем вы увидите деревянные постройки из разных частей Закарпатья.

Улица Капитульная — одна из самых древних в городе, которая, к тому же, сохранила старую брусчатку. Часть дороги замостили еще в 1806 году.

Городская ротонда была построена минимум в XII веке. В XIV рядом построили церковь Святой Анны. Внутри вы увидите уникальные фрески, созданные итальянскими мастерами.

Чернигов

Еще один город, упоминавшийся в "Повести временных лет". Датой основания считается 907 год. Но археологические раскопки свидетельствуют, что здесь жили люди гораздо раньше.

Что посмотреть

Спасо-Преображенский и Борисоглебский соборы.

Болдины горы – огромный курганный некрополь, в котором похоронены воины-дружинники, среди которых, по легенде, есть и Илья Муромец.

Антониевы пещеры – еще одна достопримечательность со времен Киевской Руси.

Пятницкая церковь, построенная в XIII веке. Принято считать, что здесь прятались монахи, женщины и дети во время монгольского нашествия.

Деревянные постройки. Их здесь достаточно много, однако они подвержены сокрушительному влиянию времени.

Хотин

Датой основания считается 1002 год. За свою историю город принадлежал разным государствам. Но местные точно знают, что первые здания на этой территории были построены еще при Киевской Руси.

Что посмотреть

Хотинская крепость, входящая в список семи чудес нашей страны. Была построена в XIII–XVIII веке, начал ее возведение еще Даниил Галицкий. Сооружение включает пять оборонных башен, офицерские казармы, дворец коменданта и церковь с фрагментами древних росписей. Также здесь неоднократно снимали фильмы, среди которых: "Захар Беркут", "Тарас Бульба" и "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго".

Таможня — одноэтажное здание XVII–XVIII веков, в котором когда-то бурлила жизнь. Сейчас это заброшенная избушка, которая вряд ли может похвастаться популярностью среди туристов.

Свято-Покровский собор, построенный в 1867–1868 годах. Вокруг него раскинулся красивый парк. Рядом — дом XIX века и спортивная школа, когда-то являвшаяся костелом.

Городской театр, исполненный в необычном стиле – брынковянском.

Килия

Небольшой районный центр на берегу Дуная в Одесской области. Это самый старый город Украины — точная дата основания неизвестна, примерно между VII и II веками до нашей эры. Когда-то здесь было греческое поселение, называемое Ахиллией. При Киевской Руси князь Святослав хотел перенести сюда столицу, но его планам помешала роковая битва с половцами.

К сожалению, сейчас посещать Килию слишком рискованно из-за постоянных обстрелов и тревог. Но после победы обязательно сюда загляните.

Что посмотреть

Остатки Килийской крепости, заложенной византийцами в XI веке.. Укрепление за свою историю кому только не принадлежало, поэтому перестраивали его все: от римлян до молдован. В XIX-XX веках форт мешал развитию города, поэтому его разобрали. Сейчас на этом месте зеленеет парк.

Полуподземная Николаевская церковь, построенная в XV веке в начале турецкого периода. Мусульмане позволяли строить христианские храмы, но при условии, что они будут ниже мечети, отсюда и такое удивительное расположение.

Покровская церковь – старейший старообрядческий храм в Одесской области, построенный в 1846 году.

Остров Змеиный. Первое упоминание о нем встречается в источниках конца VII века до нашей эры. Тогда его называли Левкой. Здесь был построен, а затем разрушен храм Ахилла.

Хорошо, что в нашей стране еще сохранились кусочки прошлого. Они позволяют нам не только познавать историю, но и задумываться о настоящем. Надеемся, мы смогли вдохновить вас на следующую поездку!

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