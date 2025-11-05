Путешественник, посетивший 106 стран, назвал любимую: она в Европе

Путешественник, побывавший в 106 странах мира, поделился, какое государство произвело на него наибольшее впечатление. Самой любимой оказалась не далекая экзотика, а страна в самом сердце Европы – Хорватия.

Шуэйб Гандапур (Shueyb Gandapur), уроженец Пакистана, ныне проживает в Дубае. До этого он десять лет прожил в Великобритании, сначала в Абердине (Шотландия), а затем в Лондоне, работая в финансовой сфере. Именно там он получил британское гражданство, которое, по его словам, "открыло гораздо больше дверей" для путешествий. Детали рассказало издание Express.

Несмотря на то, что путешественник посетил более половины стран мира и ценит каждую из них за уникальность, именно Хорватия, по его словам, оставила самое яркое впечатление.

"Хорватия – чрезвычайно красивая страна, с множеством невероятных пляжей и городов. Я постоянно открывал новые места и думал: "Вау, это еще лучше, чем предыдущее"! – чудеса просто не заканчивались," – рассказал путешественник.

Хорватии действительно есть чем очаровать: длинное побережье Адриатического моря, многочисленные острова, национальные парки с водопадами, а также древние города, крепости и монастыри, занесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гандапур особо отметил атмосферу хорватских прибрежных городов – Дубровника, Сплита, Задара. Каждый из них, говорит он, "имеет собственный характер, архитектуру и море, которое трудно сравнить с любым другим".

Столица страны – Загреб, расположенная на северо-западе, у реки Сава и подножия горы Медведница. Он поражает сочетанием европейской элегантности, истории и молодежной энергии.

