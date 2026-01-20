Прекрасный оазис: туристам посоветовали малоизвестное место для отпуска в Египте

Основной туристический поток в Египте принимают неплохо обустроенные Шарм-эль-Шейх и Хургада. Однако их минус в том, что они практически полностью утратили аутентичность этой страны, которая является буквально колыбелью человеческой цивилизации.

Между тем глубоко на западе, в пустынных песках почти на самой границе с Ливией, спрятался оазис Сива – настоящий рай для тех, кто ищет от отдыха тепла, культуры и абсолютного спокойствия. Как пишет Express, это отдаленное место остается практически незамеченным для массового европейского путешественника. В прошлом году сюда доехала лишь небольшая доля от общего туристического потока Египта, и в основном это были люди из соседних регионов, а не западные туристы.

Привлекательность Сивы – в ее невероятной природной красоте и ощущении полной изоляции от внешнего мира. Оазис окружен песчаными дюнами и соляными озерами, которые мерцают бирюзой под пустынным солнцем. Здесь раскинулись пышные пальмовые рощи, бьют пресноводные источники, а глаз радует древняя архитектура, выстроенная из необожженного кирпича.

В отличие от шумного Каира или забитого отелями Шарм-эль-Шейха, в Сиве жизнь течет медленно и традиционно. Соляные озера предлагают удивительный опыт – благодаря высокому содержанию минералов здесь можно просто лежать на поверхности воды, как в Мертвом море.

При этом февраль – едва ли не лучшее время, чтобы открыть для себя удивительную Сиву. Днем температура здесь держится на комфортных +22°C, что позволяет спокойно гулять и исследовать окрестности, не страдая от жары, которая летом часто переваливает здесь за +40°C. А зимние вечера приносят приятную прохладу, добавляя особого уюта пустынным сумеркам.

В самом центре оазиса возвышаются руины Храма Оракула. По легенде, в 331 году до нашей эры сюда приезжал сам Александр Македонский, чтобы получить совет от оракула, чем навсегда вписал Сиву в мировую историю. Рядом драматично возвышается средневековая крепость Шали, с которой открывается панорамный вид на пальмы и солончаки.

Туризм в Сиве сознательно делают незаметным и экологичным. Местные эко-отели строят из традиционных материалов, чтобы они буквально сливались с ландшафтом. Путешественники обычно арендуют внедорожники или путешествуют пешком с местными гидами, чтобы увидеть восход солнца над большим песчаным морем или окунуться в легендарный источник Клеопатры.

Отсутствие толпы – главная фишка Сивы. Но она объясняется еще и непростой дорогой: путь из Каира сюда долгий, к тому же для пребывания в некоторых пустынных зонах нужны специальные разрешения. Однако для тех, кто готов выйти за пределы привычных туристических маршрутов, оазис Сива станет одним из самых красивых и атмосферных открытий в Северной Африке.

