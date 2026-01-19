Куда поехать в Африке в 2026 году: назван недооцененный город

Африка – это континент невероятного разнообразия возможностей для отдыха, где найдется место и для любителей пляжей, и для исследователей пустынь, и для тех, кто ищет покоя в уникальных природных уголках. Впрочем она до сих пор слишком мало исследована европейскими туристами.

Так издание Express рассказало о городе Аруша в Танзании – путеводитель Conde Nast Traveller включил его в список мест, обязательных для посещения в 2026 году. И хотя страна является довольно популярным направлением для туризма (только в 2024 году здесь приняли более 2 млн иностранных гостей), основным центром притяжения остается архипелаг Занзибар, тогда как материковые сокровища чаще всего незаслуженно игнорируют.

Туристам советуют ехать в Арушу не только ради дикой природы, но и из-за открытия новых знаковых объектов. В частности, в октябре 2026 года рядом с Центром культурного наследия откроет двери "Центр надежды доктора Джейн Гудолл". Это будет современное музейное пространство с интерактивными зонами, собственным театром и "Садом преданности", где главной целью станет просвещение в сфере сохранения природы. Вместе с появлением новых сафари-кемпов в лесной зоне, город превращается в идеальный хаб для настоящих исследователей. Центр будет носить имя выдающейся исследовательницы приматов Джейн Гудолл, которая немало работала именно в Танзании.

Впрочем, уже сейчас Аруша имеет чем удивить туристов. Жизнь здесь бурлит вокруг экскурсий в одноименный национальный парк, походов к величественным водопадам Матеруни и отдыха у горячих источников Кикулетва.

Например, источники Кикулетва, которые находятся на пути из Аруши в город Моши, успели получить награду Travellers' Choice от TripAdvisor с высоким рейтингом 4,6 звезды. Посетители описывают эти горячие источники, известные также как Чемка, как настоящий скрытый оазис среди пальм и пышной зелени. Кристально чистая бирюзовая вода там настолько прозрачная и освежающая, а ее температура настолько комфортная, что это место считают одной из самых красивых природных достопримечательностей всей северной Танзании, где одинаково безопасно чувствуют себя и профессиональные пловцы, и начинающие.

