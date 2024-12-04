Праздник для детей: какие локации посетить в канун Рождества

Уже совсем скоро наступит сказочное время, когда мечты обладают способностью сбываться! А для малышей это еще и отличный повод встретить настоящих зимних волшебников. Так что куда можно отправиться, чтобы подарить ребятишкам море радости – рассказываем ниже.

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Резиденция Святого Николая

Дом находится в селе Пистынь Ивано-Франковской области, на территории Национального природного заповедника "Гуцульщина". Проект был создан в 2004 году.

Здесь действует почта Николайчика. Поэтому перед тем, как приехать сюда, обязательно напишите и отправьте письмо дедушке.

Из интересного: здесь стоит уникальное зеркало, где дебоширы увидят свое отражение с розгой.

В резиденции малыши смогут пообщаться со Святым Николаем, осмотреть его спальню и вещи. А помощники старца проведут мастер-класс по созданию игрушек. Также здесь можно овладеть разными видами ремесел: росписью писанок, ковроткачеством, гончарством и т.д.

Кстати, имение охраняют деревянные часовые — сказочные герои, построенные руками талантливых мастеров. У костра находятся кресла двенадцати добродетелей. Здесь можно поразмышлять о добре и справедливости. А рядом с домом обустроили настоящий сказочный городок с качелями, горками и прочими развлечениями.

Лапландия

Провинция Финляндии. Именно здесь по легенде обитает Санта-Клаус. Локация находится среди заснеженных лесов, озер и гор, что создает атмосферу сказки и чудес. Здесь можно увидеть полярное сияние и встретить северных оленей.

Из любопытного: здесь всегда распространялись мифы о добрых духах, которые приносили подарки детям. Образ старца, как волшебника, гармонично вписался в эти традиции.

В городке Рованиеми находится знаменитое село Санты. Не поверите, но у дедушки есть даже паспорт. В документе на месте даты рождения написано: "издавна". Ежегодно он получает более 600 тысяч писем.

Здесь дети смогут сфотографироваться со старцем, купить елочные игрушки и разнообразные сладости. А еще посмотреть представление в кукольном театре.

Также советуем посетить Дом Рождества. Здесь можно посмотреть выставку, посвященную финским традициям.

Рождественская ярмарка Львова

Одно из любимых мест львовян и гостей города. Аттракция располагается на площади Рынок и на аллее перед Оперным театром. В уютных деревянных домиках можно отведать вкусности, согреться горячим напитком и приобрести тематические сувениры.

А еще обязательно сводите ребятишек к Рождественскому Вертепу возле Ратуши, который изображает рождение Иисуса Христа. Здесь можно встретить настоящих овечек.

Также советуем посетить каток, скрывающийся среди атмосферных домиков. Аттракцию освещают большим количеством лампочек и прожекторов.

И, конечно, сходите во Львовский театр кукол на спектакль "Дорога в Вифлеем".

"Зимняя страна" на ВДНХ

Рождественская локация в Киеве. Здесь можно посетить множество развлечений: каток, тюбинговые горки, аттракционы, музыкальные шоу и т.д.

У главного входа размещаются рождественская ярмарка, елка, карусель и колесо обозрения. Также рекомендуем прокатиться на уникальном Северном экспрессе – экскурсионном паровозике.

А для самых маленьких гостей здесь работает резиденция Святого Николая, где они могут получить подарки и пообщаться с Чудотворцем.

Готовьтесь открывать зимний сезон! Праздник близится!

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