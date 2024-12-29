Вдали от тревог: какие локации Ужгорода посетить во время рождественских праздников

Ежедневный звук сирены оказывает большое влияние на наше настроение. К сожалению, одни начинают привыкать к нему, а другие желают бежать как можна дальше. Несмотря на войну, украинцы не сдаются и продолжают жить, работать, любить, мечтать и, конечно, путешествовать. Сегодня рассказываем о более-менее безопасном месте, куда можно поехать в праздничный период.

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Ужгородский замок

Фортификационная постройка IX века. Зимой, когда город покрыт снегом, он приобретает особый шарм. Можно прогуляться по внутреннему дворику, полюбоваться панорамой города и почувствовать дух прошедших веков.

Когда-то здесь находилось княжество легендарного правителя Лаборца.

Визитная карточка аттракции – бастионы. Они имеют форму неправильного четырехугольника и соединены высокими каменными стенами. Внутри дворца располагается небольшой дворик, окруженный стенами и башнями.

На территории работает краеведческий музей, в котором хранится коллекция археологических находок, древнее оружие и доспехи, а также экспозиции, рассказывающие об истории места.

О замке существует множество легенд. Одна из них рассказывает о дочери воеводы, которая влюбилась в простого слугу, чем нарушила суровые правила. Когда он оказался в опасности, девушка решила его спасти. Однако судьба распорядилась по-другому. Преданную и наказанную влюбленную замуровали в стену замка. Говорят, что в безлунные ночи слышен ее стон, а привидение бродит по коридорам.

Парад Николайчиков

Идея мероприятия возникла в 1993 году, когда учитель Федор Шандор решил добавить ярких красок к празднованию Дня Святого Николая. По его инициативе ученики одной из школ Ужгорода самостоятельно подготовились к мероприятию: сшили праздничные шапочки и изучили песни.

19 декабря юные николайчики впервые вышли на улицы города и дарили сладости прохожим. Успех этого эксперимента убедил организаторов в том, что событие должно стать хорошей традицией, и уже в следующем году к нему присоединились и другие заведения.

Маршрут помощников Чудотворца начинается с площади Петефи, далее – Театральная, Почтовая и Народная. Затем они направляются к облгосадминистрации и навещают детей в больнице.

Музей народной архитектуры и быта

Располагается вблизи величественного Ужгородского замка. Аттракцию основали в 1965 году и открыли в июне 1970-го. Ее площадь занимает более 5,5 гектаров.

В музее хранятся образцы жилья и хозяйств разных народов, населявших Закарпатье: долинцев, румын, венгров, бойков и гуцулов. Сегодня комплекс насчитывает более семи усадеб, шесть домов, церковь, колокольню, школу, кузницу, мельницу и корчму. А его фонды имеют более 14 000 экспонатов, рассказывающих о богатой истории и культуре края.

Синагога

Была построена в 1794 году. Однако в XX веке ее уничтожил пожар. Поэтому дом собраний перестроили снова, но уже на другом участке на берегу реки Уж. Интересный факт: сооружение не имеет аналогов во всей Европе.

В архитектуре постройки преобладает сочетание романтизма и византийских и арабо-марокканских мотивов. К сожалению, после трагических событий Второй мировой войны, синагога претерпела коренных изменений. С 1950-х она является концертным залом.

Корзо

Пешеходная улица в историческом центре города. Архитектурный ансамбль сформировался в конце XIX – начале XX веков. Его назвали в честь итальянских графов Другетов, которые положили начало традициям вечерних прогулок по центральному переулку Ужгорода.

Сегодня Корзо считают не только главной локацией встречи ужгородцев, но и местом, где можно насладиться спокойной атмосферой, посидеть в уютном кафе, заглянуть в интересные магазинчики или просто прогуляться по старинным дворикам.

Зимой здесь все украшают рождественскими декорациями. А еще на этой улице можно встретить уличных музыкантов.

Кстати, обязательно сходите к Вертепу возле городской елки. Его устанавливают 24 декабря на площади Шандора Петефи.

Желаем безопасного и атмосферного путешествия!

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