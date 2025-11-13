Почти нет людей: чем удивляет северо-ирландский остров Ратлин

Остров Ратлин, расположенный на северном побережье Северной Ирландии, остается настоящей жемчужиной, удачно спрятавшейся от массового туризма. Это идеальное место для тех, кто стремится восстановить связь с природой, насладиться свежим морским воздухом и уединением.

Этот отдаленный остров удивляет невероятным разнообразием дикой природы, создавая идиллическую атмосферу, которую может обеспечить лишь небольшая община, насчитывающая всего 150 постоянных жителей. Эти жители делят свой дом с десятками тысяч морских птиц, что делает Ратлин уникальным экологическим приютом.

Его природная красота и спокойствие очаровывают посетителей, которые ищут аутентичного опыта, отмечает The Mirror.

Ратлин является настоящим раем для орнитологов и любителей природы. Здесь расположен Центр морских птиц, который служит отличной точкой для наблюдения за яркими представителями пернатых. Среди них — волшебные тупики, гагарки и моевки, которых можно увидеть в их естественной среде обитания. В дополнение к птицам, на скалах острова часто можно заметить тюленей, греющихся на солнце, а местными ландшафтами блуждают ирландские зайцы и норки.

Посетители отмечают спокойствие и неторопливость жизни на острове. Один из туристов поделился на TripAdvisor: "Прекрасное и спокойное место. Очень мало туризма, но он и не нужен; все базовое, обычная повседневная жизнь. Так просто прогуляться по острову".

Благодаря своей особой форме, остров может похвастаться тремя потрясающими маяками, каждый из которых имеет свой характер и историю. Западный маяк, расположенный рядом с птичьим центром, известен как единственный перевернутый маяк Ирландии (где свет находится внизу здания, а не наверху) и является обязательной остановкой.

Самый старый маяк Ратлина, Восточный маяк, возвышается на краю исторической пещеры. С этой пещерой связана легенда о Роберте Брюсе, короле Шотландии. Говорят, что именно здесь в 1306 году он скрывался после своего поражения от англичан.

Легенда рассказывает, что, скрываясь в этой пещере, Роберт Брюс нашел вдохновение для продолжения борьбы за независимость Шотландии, наблюдая за пауком, который упорно плел паутину. Эта история навсегда связала героя с Ратлином. Многие посетители приходят в пещеру, чтобы отдать дань уважения этой легенде, любуясь при этом Шотландией, виднеющейся из Ратлина.

Туристические впечатления от острова исключительно положительные. Один из посетителей отметил: "Пейзажи поражают дух, а поездка на автобусе к маяку и птичьему заповеднику была фантастической... Много других гнездящихся птиц, плюс старый перевернутый маяк. Просто очень круто". Другой описал свой опыт как "идеальный день на идиллическом и нетронутом острове".

Как добраться до Ратлина

Единственный способ добраться до острова Ратлин – это паромом из гавани Балликасл. Туристы имеют два варианта переправы: быстрый пассажирский паром, который следует примерно 25-30 минут, или более крупный паром, который может вместить как людей, так и автомобили, и занимает до 45 минут.

