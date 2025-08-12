Почему стоит ехать в Скопье: туристам раскрыли неочевидные плюсы

Балканы называют едва ли не самым недооцененным европейским регионом с точки зрения туризма. И путешественники с радостью открывают для себя этот замечательный полуостров. Тем не менее, одна из балканских столиц до сих пор не получает должного внимания от туристов.

Как пишет издание Express, речь идет о столице Северной Македонии, городе Скопье. Его недавно посетил тревел-блогер Бек Ханссен и получил там незаурядные впечатления.

Город с населением около 525 000 человек находится в самом центре Балканского полуострова, примерно на полпути между Белградом (Сербия) и Афинами (Греция). Те, кто побывал здесь, называют Скопье скрытым сокровищем и отличной альтернативой более популярным и людным столицам Балкан и Центральной Европы в целом.

Как и такие популярные места, как Прага и Будапешт, менее известное Скопье славится необычной архитектурой, мостами и оживленной атмосферой кафе. А еще город предлагает для исследования древнюю историю и множество археологических памятников, почти как Афины.

А если вы ищете бурную ночную жизнь, набережные и сочетание старого и нового, Скопье предлагает впечатления, схожие с Белградом в Сербии. При этом цены здесь ощутимо ниже, а туристов значительно меньше. Поэтому именно сюда стоит отправиться, если у вас ограниченный бюджет и большая тяга к ярким впечатлениям.

Как и любая страна бывшего соцлагеря, Северная Македония была обезображена типичной серой архитектурой. Однако жители Скопье сейчас пытаются это компенсировать с помощью интересных статуй и инсталляций, которые украшают городское пространство и которые так интересно исследовать.

Если вам хочется впечатлений, отправляйтесь на Старый базар. В отличие от большинства рынков в европейских столицах, на рынке Скопье действительно чувствуется сильное исламское влияние. Поэтому здесь ярко, шумно и можно торговаться вволю.

В местных кафе и ресторанах можно найти потрясающие блюда. При этом забронировать столик не станет проблемой, а полноценный ужин обойдется в сущие копейки.

Обязательно отправляйтесь на экскурсию по окрестностям Скопье. Так в отдалении от города возвышается старинная крепость. Она видела немало исторических событий. А еще отсюда открываются живописные виды на окружающий ландшафт. После экскурсии же стоит отправиться на прогулку в горы. На вершине горы Водно в 2002 году возвели 66-метровый Крест Тысячелетия, чтобы почтить 2000-тысячелетие христианства в Северной Македонии – это место теперь является одной из главных достопримечательностей Скопье.

