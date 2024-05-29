От Збаражского до Сидоровского: исследуем замки Тернопольщины

Есть в Украине здания, которые напомнят нам о временах правления королей. Они поражают помпезными комнатами и залами для проведения балов. Сегодня мы предлагаем погрузиться в атмосферу Средневековья. Где ее можно почувствовать – читайте дальше.

Збаражский

Основали еще в 1626-1631 годах по заказу Криштофа Збаражского. Магнат и государственный деятель попросил итальянского архитектора Винченцо Скамоцци разработать проект дворца. На сегодняшний день ему предоставлен статус государственного историко-архитектурного заповедника. Кстати, раньше его номинировали на звание одного из семи чудес Украины.

Внутри замка разместили краеведческий и исторический музеи. Здесь представлено более 25 выставочных залов по разным направлениям. К примеру: археология, этнография, ремесла края, произведения сакрального искусства, органный зал, выставки картин и прочее. Также здесь снимали одноименный фильм режиссера Ежи Гоффмана.

Скалатский

Галицкий мечник Кшиштоф Вихровский приступил к строительству сооружения в первой половине XVII века. Впоследствии его унаследовала его дочь. К сожалению, здание потерпело значительные разрушения во время татаро-турецких набегов и Второй мировой войны. Несмотря на это, комплекс удалось восстановить. Здесь можно увидеть не только средневековое оружие, картины и деревянные скульптуры, но побывать в подземельях.

Вишневецкий

Величие и красота – так можно описать следующий замок. Оноре де Бальзак посетовал ее Малым Версалем.

Роскошные залы и комнаты дворца выложены уникальной мозаикой. Интересно, что стены декорировали бисером, золотом и шелком. От чего вид внутри стал еще более помпезным.

На территории комплекса высажена легендарная каштановая роща. Здесь растет 64 дерева. Растения расположены в восемь рядов и напоминают фигуры на шахматной доске. Обязательно съездите сюда, чтобы увидеть эту красоту своими глазами.

Бережанский

Строительство дворца завершилось еще в далеком 1554 году. Но замок до сих пор считают самым выдающимся защитным зданием эпохи Ренессанса. В отличие от других, его построили не на горной местности, а на острове в речной долине.

В нем насчитывалось 14 парадных залов, каждый из которых имел свое название, и только два туалета. Однако не удивляйтесь, в то время это указывало на обилие хозяев.

Кременецкий

Крепость служила резиденцией местных старост. Ни единому захватчику не удавалось ее завоевать. Кстати, она одна из трех построек, которой удалось уцелеть даже после нашествия монголов.

Есть легенда, что итальянская королева Бона Сфорца влюбилась в это место и решила построить на вершине величественный замок. С помощью моста она хотела соединить дворцовый комплекс с Монашеской горой. Но не судилось. К сожалению, во время торжественного открытия переправа внезапно обрушилась вместе с правительницей.

Местные говорят, что под крепостью скрывается целая сеть подземных ходов. Они ведут в разные уголки города и за его пределы. Исследователи предполагают, что лабиринты использовали для тайных встреч, бегства от врагов и перевозки сокровищ. Если любите разгадывать разные загадки, то вам здесь точно понравится.

Теребовлянский

Замок был основан еще в XI веке. В 1675 году продолжалась оборона крепости. Тогда среди защитников нашлись предатели. Они хотели вступить в сговор и отдать дворец завоевателю. Однако, к большому удивлению, в защиту стали женщины. Их возглавляла супруга коменданта Анна Хшановская.

Она с угрозами заявила, что расправится с мужем и с собой, если "оборотни" не отступят от своих замыслов. Эти переговоры позволили им дождаться помощи со стороны Польши и спасти крепость.

Золотопотокский

Сначала бастион защищал жителей города, позже принимал интеллигенцию. Не поверите, но здесь даже работал настоящий ресторан, где вельможи играли в спортивные игры и обсуждали важные вопросы. Однако в 1935 году здание сгорело. Однако здесь все же следует побывать.

Сидоровский

Сооружение издалека напоминает большой корабль. Его возводили как семейную резиденцию гетмана Калиновского. Замковый комплекс известен своей библиотекой. Здесь хранятся работы поэта Иосифа Пайгерта. Сюда стоит приехать тем, кто любит фильмы о поисках сокровищ и ценных артефактах.

Откройте для себя эти удивительные места. Почувствуйте настоящий дух Средневековья и окунитесь в атмосферу прошлых времен. Приятного путешествия!

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