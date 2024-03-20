Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира: Украина аж во второй сотне

Уровень счастья страны может немало рассказать о ее благополучии, поэтому в этом году рейтинг возглавила Финляндия, которую считают одним из самых комфортных мест для жизни. Она уже 7 лет не теряет свое место из 143 стран. А вот Украине несладко, ведь она потеряла 13 позиций всего за двенадцать месяцев.

Сейчас наше государство находится на 105 месте, в то время, когда в 2023 году было на 92. Рейтинг страны оценили в 4.873 балла по десятибалльной шкале. В Международный день счастья Daily Mail со ссылкой на ООН опубликовал новый ежегодный отчет самых счастливых стран мира. Тенденция указывает, что благополучие среди людей до 30 лет ухудшилось, и из-за этого многие государства потеряли свое место в списке.

ООН в сотрудничестве с Gallup, the Oxford Wellbeing Research Centre и the UN Sustainable Development Solutions Network измеряет показатель счастья уже двенадцатый год подряд и основывается на оценках десятков тысяч людей экономической и социальной ситуации в стране по шкале от 0 до 10. Глава рейтинга, Финляндия, получила 7,7 балла, а вот самая несчастная страна – Афганистан – всего 1,7. Вероятно, такая оценка у страны из-за войны, ведь рядом с ней на 142 месте находится Ливан с 2,7 балла, пострадавший из-за агрессии.

В частности Украина также пожинает плоды полномасштабного вторжения России и политической нестабильности. Как уже отмечалось, уровень счастья по сравнению с 2023 годом упал аж на 13 ступеней в рейтинге и теперь государство попало во вторую сотню всего списка. Напротив, россияне более довольны своей жизнью, но показатели все равно значительно ухудшились. С 70-го места страна спустилась на 72 с 5,79 балла.

Что интересно, Скандинавия и Европа преобладают в десятке самых счастливых наций. Следует отметить, что 8 из них расположены в Европе, что может указывать на то, что уровень экономического и социального развития оказывает значительное влияние на общее состояние счастья.

Самые счастливые страны мира:

Финляндия (7,7 балла); Дания (7,6 балла); Исландия (7,5 балла); Швеция (7,34 балла); Израиль (7,34 балла); Нидерланды (7,31 балла); Норвегия (7,3 балла); Люксембург (7,1 балла); Швейцария (7 баллов); Австралия (7 баллов).

Среди других факторов, которые учли в этом исследовании – состояние экономики, уровень образования, система здравоохранения, социальная поддержка и культурные особенности страны. Отчет также отмечает проблему "кризиса среднего река", которая распространяется среди молодых людей в Европе и Северной Америке.

Как отмечает Daily Mail, в уровне счастья в разных поколениях аналитики обнаружили, что люди, родившиеся до 1965 года (поколение бэби-бум), гораздо счастливее рожденных после 1981 года (миллениалы). Тенденция указывает, что миллениалы каждый год менее довольны качеством жизни. Для бэби-бума – все наоборот.

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