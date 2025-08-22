Одно из самых популярных направлений осени: куда поехать в отпуск в Европе

Лето проходит, но если вы все еще мечтаете об отпуске на пляже где-то в Европе, у вас есть шанс осуществить свою мечту. Просто правильно выберите локацию для отдыха.

Идеальным местом для пляжного релакса в сентябре издание Travel off Path назвало Кипр. Это место сочетает в себе залитое солнцем морское побережье с незабываемым погружением в культуру, и все это без хаотичных толп июля и августа. Межсезонье на Средиземном море называют чуть ли не лучшим периодом для отдыха.

Кипр – одно из самых южных государств Европы. Остров расположен к югу от Турции. Благодаря своему географическому положению он имеет очень теплую и длительную осень, одну из лучших в Средиземноморье. В сентябре и октябре вас ждет замечательная дневная температура от 25°C до 31°C. Более того, море остается невероятно теплым и идеальным для купания. В сентябре вода прогревается до 26°C и даже в октябре ее температура составляет 24°С. Добавьте к этому 8-10 часов солнечного света в день и почти полное отсутствие дождей и вы получите идеальную погоду для пляжного отдыха, без изнуряющей летней жары и без толп на пляже, как в пик сезона.

Хотя территориально Кипр довольно небольшой, его история действительно впечатляет. Этот остров на протяжении тысячелетий был ценным владением различных империй. Поэтому его наследие сочетает в себе немало культур, следы которых здесь можно увидеть и сегодня. Здесь вы найдете древнегреческие и римские руины, венецианские стены, османские мечети и британскую колониальную архитектуру.

Ни одно путешествие не будет полным без посещения Археологического парка Като Пафо – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы можете прогуляться по прекрасно сохранившимся мозаичным полам древнеримских вилл. Еще одно место, которое обязательно нужно посетить – античный амфитеатр в Курионе, расположенный на скале с захватывающим видом на побережье Средиземного моря. Чтобы прикоснуться к мифологической истории, посетите также скалу Афродиты. Мифы говорят, что именно здесь появилась на свет из морской пены греческая богиня любви и красоты.

Хотя руины на Кипре чрезвычайно интересны, природная красота острова завораживает не меньше. Он изобилует великолепными пляжами, омываемыми одними из самых чистых вод Средиземного моря. За идеальными видами, будто сошедшими с открытки, отправляйтесь на пляж Нисси в Айя-Напе, известный своим мелким белым песком и сверкающей бирюзовой водой. Незабываемые впечатления вы получите, совершив морскую прогулку к Голубой лагуне на полуострове Акамас. Удаленное расположение и кристально чистая вода делают его настоящим раем для любителей снорклинга. Семьям понравятся спокойные, неглубокие воды залива пляжей Fig Tree Bay или Coral Bay, которые идеально подходят для спокойного отдыха у моря.

