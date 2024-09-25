Невероятная природа, мало людей и +25 градусов: назван тихий уголок Европы, куда стоит поехать в октябре

Несмотря на то, что на смену теплому лету пришло дождливое время года, туристы могут насладиться солнечными днями в одной из стран Европы. Тихим уголком, который приятно удивит путешественников невероятной природой и архитектурой даже осенью, эксперты назвали греческие острова.

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Как сообщает издание Daily Express, благодаря особенностям географического расположения, на этой территории путешественники смогут насладиться настоящим средиземноморским отдыхом. К тому же, в октябре температура воздуха на островах редко превышает +25 градусов, а поток туристов значительно меньше чем летом, поэтому отпуск будет особенно комфортным.

Любителям пеших прогулок и посещения интересных заведений стоит обратить внимание на остров Санторини. Здесь находится много уникальных куполообразных пещерных домов, редко встречающихся в других уголках мира. Кроме того, остров богат разнообразными барами, аттракционами и ресторанами, которые остаются открытыми даже зимой.

Октябрь может стать идеальным месяцем для посещения живописных городов Оиа и Фира, которые очень популярны среди путешественников летом.

Для пляжного отдыха и гастротуризма идеально подойдет остров Миконос. На этой территории Греции довольно редко идут дожди, поэтому погодные условия будут способствовать неторопливому времяпровождению у Эгейского моря.

Осень – лучший сезон, чтобы посетить местные фермы и продегустировать уникальные вина. Не стоит оставлять без внимания и блюда локальной кухни.

Остров Парос не оставит равнодушным даже опытных путешественников. Здесь можно исследовать большое количество древних руин, прогуляться по историческим частям суши и понаблюдать за невероятным закатом.

Для более экстремального отдыха стоит отдать предпочтение острову Корфу. В этой части Греции вы сможете заняться снорклингом и дайвингом, поскольку регион славится наиболее чистыми водами.

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