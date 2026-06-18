Недооцененный остров назвали лучшим местом для отдыха в Европе

Согласно рейтингу лучших островов Европы по версии престижного туристического издания Condé Nast Traveller, первое место занял Наксос. Эта жемчужина Кикладского архипелага набрала 95,71 балла, опередив таких известных гигантов Средиземноморья, как Ибица, Капри, Хвар и Майорка.

Видео дня

Как пишет Travel off Path, Наксос часто называют прекрасной альтернативой Санторини. Этот остров в Греции не так сильно страдает от перенасыщения туристами и остается спокойным, отчасти загадочным и невероятно живописным местом у моря.

В пять раз больше Санторини

Первое, что бросается в глаза при прибытии на Наксос на пароме с шумного Миконоса или переполненного туристами Санторини, – это обилие зелени. Крупнейший остров Киклад, в отличие от своих более популярных соседей, имеет чрезвычайно разнообразный ландшафт. Здесь вы найдете все: от райских пляжей до горных деревень (хориа), которые кажутся застывшими во времени.

Главные ворота острова – это город Наксос, или, как говорят местные, Хора. Оно идеально подойдет тем, кто любит Санторини за его белые стены, венецианские крепости, уютные набережные и множество таверн и бутиков. Однако здесь нет того хаоса, который присущ городку Ия, хотя виды с вершины местного замка Кастро XIII века не менее впечатляющи.

Главным символом Наксоса является Портара – культовые гигантские мраморные ворота, стоящие на крошечном островке, соединенном с гаванью дамбой. Это единственная уцелевшая часть древнего великого храма. Сейчас здесь собираются туристы, чтобы полюбоваться закатом.

Наксос имеет протяженность около 45 км с севера на юг и около 25 км с востока на запад, то есть он примерно в 5,5 раза больше Санторини. Поэтому этот остров невозможно полноценно осмотреть за один день или короткие выходные.

Что посмотреть в глубине острова

Самые интересные тайны Наксоса скрыты в глубине материковой части острова. Вот какие достопримечательности обязательно стоит посетить, если вы хотите глубже познакомиться с его секретами.

Апейрантос – красивая горная деревня с вымощенными мрамором улицами, каменными домами и бескрайними горными пейзажами.

– красивая горная деревня с вымощенными мрамором улицами, каменными домами и бескрайними горными пейзажами. Халки – деревня с неоклассическими особняками, известная своим местным ликером. В самом сердце деревни работает винокурня Vallindras Kitron, вход в которую бесплатный. Здесь можно бесплатно осмотреть старые медные дистилляторы и продегустировать три вида ликера "китрон".

– деревня с неоклассическими особняками, известная своим местным ликером. В самом сердце деревни работает винокурня Vallindras Kitron, вход в которую бесплатный. Здесь можно бесплатно осмотреть старые медные дистилляторы и продегустировать три вида ликера "китрон". Филоти – крупнейший населенный пункт во внутренней части острова и главный центр этого региона. Он расположен у подножия горы Зас в лабиринте белых улочек среди зелёных долин, а на его центральной площади кипит жизнь вокруг традиционных таверн.

– крупнейший населенный пункт во внутренней части острова и главный центр этого региона. Он расположен у подножия горы Зас в лабиринте белых улочек среди зелёных долин, а на его центральной площади кипит жизнь вокруг традиционных таверн. Для любителей пеших прогулок гора Зас (самая высокая точка Киклад) предлагает маршрут с впечатляющими панорамами на весь Наксос и соседние острова Парос и Антипарос. На склонах этой горы расположена пещера Зас, которая является важной достопримечательностью для ценителей мифологии: согласно древнегреческим верованиям, именно здесь боги прятали юного Зевса от его отца Кроноса.

(самая высокая точка Киклад) предлагает маршрут с впечатляющими панорамами на весь Наксос и соседние острова Парос и Антипарос. На склонах этой горы расположена пещера Зас, которая является важной достопримечательностью для ценителей мифологии: согласно древнегреческим верованиям, именно здесь боги прятали юного Зевса от его отца Кроноса. В 9 минутах езды от горы Зас находится один из наиболее хорошо сохранившихся античных памятников Киклад – Храм Деметры. Это эллинское святилище с мраморным каркасом храма и колоннами, окруженное живописной загородной местностью.

Лучшие пляжи для отдыха

После насыщенных экскурсий по юго-западной и центральной частям острова можно спуститься к лучшим пляжам Наксоса. Местные жители рекомендуют следующие из них:

Агия Анна –длинная полоса мягкого золотистого песка, вдоль которой расположены таверны и бутик-отели. Ее можно найти в 6 километрах от храма Деметры.

–длинная полоса мягкого золотистого песка, вдоль которой расположены таверны и бутик-отели. Ее можно найти в 6 километрах от храма Деметры. Плака – расположен чуть дальше, ещё один песчаный пляж с умеренно развитой инфраструктурой, который не создаёт ощущения переполненности людьми.

– расположен чуть дальше, ещё один песчаный пляж с умеренно развитой инфраструктурой, который не создаёт ощущения переполненности людьми. Алико – более дикий, уединённый и очень живописный пляж на юго-западной стороне острова. Это заповедная природная зона в окружении дюн и кедровых лесов, где скалистые бухты обеспечивают уединение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие города в Европе являются самыми безопасными для туристов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.