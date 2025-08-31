Имеет все для идеального отдыха: туристам посоветовали греческий остров, где +25 осенью

Осень вовсе не означает конец теплого сезона для тех, кто планирует отпуск. В Греции есть остров, где температура в сентябре стабильно держится на уровне +25°C, а днем достигает и +27°C. Это место позволяет совместить комфортный климат, живописные пейзажи и развитую туристическую инфраструктуру.

Среди его особенностей — более 60 пляжей с кристально чистой водой, сосновые леса и уютные улочки. Более того, именно этот остров стал съемочной площадкой для популярного фильма "Mamma Mia!", что только добавило ему популярности среди туристов, отмечает Express.

Остров Скиатос в Эгейском море

Речь идет об острове Скиатос, расположенном в северо-западной части Эгейского моря. Он привлекает не только климатом, но и разнообразием отдыха: от спокойных пляжных прогулок до насыщенной ночной жизни. Туристы могут посетить многочисленные рестораны, бары и клубы, а также насладиться атмосферой средиземноморского города.

Особое внимание стоит обратить на знаменитый пляж Кукунариес, который считается третьим по красоте во всем Средиземноморье. В то же время туристы могут выбирать среди десятков других пляжей с голубой водой, которые остаются чистыми и уютными даже в высокий сезон. Сосновые леса, подступающие к берегу, создают ощущение гармонии и близости к природе.

Несмотря на популярность, Скиатос сохраняет простоту и настоящий греческий колорит. Путешественники отмечают его живописные улочки, аутентичную архитектуру и гостеприимство местных жителей. Туристический портал Visit Greece описывает Скиатос как "рай на земле", подчеркивая сочетание природной красоты и современных удобств.

Туристы в отзывах на различных платформах часто называют Скиатос одним из лучших направлений для отдыха в Греции. Туристы сходятся во мнении, что этот остров удачно сочетает природную красоту, комфортный климат и богатую инфраструктуру. А теплая осень делает его идеальным местом для путешествий в сентябре и октябре.

