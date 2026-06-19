Не Сен-Тропе: малоизвестные направления во Франции, где проводят отпуск местные жители

Планируя летний отпуск во Франции, большинство сразу вспоминает пастельные улочки и эксклюзивные пляжные клубы Сен-Тропе. Это культовое место отдыха французской элиты и мировых знаменитостей известно своими ресторанами со звездами Мишлен и живописными пейзажами, которые привлекают толпы иностранных туристов.

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Но спросите самих французов, и они скажут, что ни за что не поедут туда отдыхать. Высокие цены, сетевые отели и чрезмерный пафос вытеснили там аутентичную атмосферу французского юга. Если вы хотите избежать переполненных коммерческих ловушек для туристов, стоит обратить внимание на альтернативные прибрежные направления, которые обычно выбирают сами французы. Издание Travel off Path назвало четыре таких города.

Агд

Агд не является самым изысканным курортом Ривьеры, но это отличный бюджетный вариант для отдыха у моря. Среди местных жителей это направление пользуется большой популярностью, в частности, благодаря своей компактности и доступности всех необходимых услуг.

Инфраструктура. Пляжи, кемпинги, причалы, супермаркеты и зоны для семейного отдыха находятся в шаговой доступности или в пределах 10 минут езды от жилья.

Пляжи, кемпинги, причалы, супермаркеты и зоны для семейного отдыха находятся в шаговой доступности или в пределах 10 минут езды от жилья. Цены. Номер с видом на океан или обед в местном бистро стоят вполне умеренно для французского лета.

Номер с видом на океан или обед в местном бистро стоят вполне умеренно для французского лета. Стиль отдыха. Здесь нет изысканности Сен-Тропе, однако Агд предлагает просторные и доступные пляжи, клубы, куда легко попасть без предварительного бронирования за несколько недель, и более непринуждённый, не ориентированный на статус отдых.

Ментон

Это один из самых удивительных городов на Французской Ривьере, расположенный всего в 40 минутах езды на поезде от Ниццы, прямо на границе с Италией. Оно завораживает лабиринтами узких улочек, вдоль которых выстроились дома пастельных тонов с традиционными средиземноморскими ставнями. В отличие от популярных итальянских курортов по соседству, Ментон гораздо менее коммерциализирован, а значит, и дешевый.

Атмосфера. Старинные мощеные улочки, уютные площади с семейными траториями и множество джелатерий, где предлагают фирменное лимонное мороженое – ведь именно лимоны являются визитной карточкой города. Это идеальный микс французской и итальянской культур.

Старинные мощеные улочки, уютные площади с семейными траториями и множество джелатерий, где предлагают фирменное лимонное мороженое – ведь именно лимоны являются визитной карточкой города. Это идеальный микс французской и итальянской культур. Гастрономия. Сами французы часто приезжают сюда на выходные ради кухни. Вне основных туристических маршрутов стоит посетить заведения Les Cotes de Menton, известное блюдами на гриле, Maison Martin & Fils, где готовят местные деликатесы, в частности барбаджуан, а также Le P'tit Resto, который славится своим рыбным супом и морепродуктами.

Кабур

Не ориентируйтесь на юг Франции, а отправляйтесь на Атлантическое побережье, о котором часто забывают иностранные туристы. Расположенный здесь Кабур – это курортный городок, напоминающий декорации к фильму, примерно в трёх часах езды от Парижа. Оно является популярным местом для отдыха на выходные именно среди парижан. Его главные символы – величественный Grand Hotel на берегу широкого золотистого пляжа и оживлённая главная улица с фахверковыми домами, бутиками и блинными.

Темп жизни. По сравнению с соседними модными курортами Довиль или Трувиль, Кабур гораздо спокойнее, менее пафосен и может похвастаться одним из самых длинных пляжей в Нормандии.

По сравнению с соседними модными курортами Довиль или Трувиль, Кабур гораздо спокойнее, менее пафосен и может похвастаться одним из самых длинных пляжей в Нормандии. Развлечения. Прогулка на велосипеде вдоль набережной с видом на Ла-Манш дарит невероятные впечатления.

Прогулка на велосипеде вдоль набережной с видом на Ла-Манш дарит невероятные впечатления. Кухня. Нормандские морепродукты могут легко затмить своей изысканностью знаменитые южные заведения. Ценителям свежих устриц и морского ассорти стоит посетить ресторан Le Baligan, забронировав столик на закат и заказав бокал традиционного кальвадоса.

Бастия

Корсика – крупнейший французский остров в Средиземном море, поражающий дикой природой, горами и белоснежными пляжами. Большинство путешественников останавливается в Аяччо, но чтобы увидеть остров глазами местных жителей, стоит отправиться в Бастию. Это оживленный, аутентичный город, который позволяет полностью уйти от цивилизации.

Природа. Горы здесь подступают вплотную к морю, вокруг много диких безлюдных пляжей и пешеходных маршрутов, а к северу от города раскинулся полуостров Кап-Корс с отвесными скалами и уютными бухтами.

Горы здесь подступают вплотную к морю, вокруг много диких безлюдных пляжей и пешеходных маршрутов, а к северу от города раскинулся полуостров Кап-Корс с отвесными скалами и уютными бухтами. Достопримечательности. В Старом порту (Vieux Port) можно увидеть традиционные разноцветные дома, пришвартованные лодки и уютные кафе со свежей выпечкой. Квартал Цитадель (Terra Nova) внутри старой генуэзской крепости открывает лучшие панорамные виды на побережье.

В Старом порту (Vieux Port) можно увидеть традиционные разноцветные дома, пришвартованные лодки и уютные кафе со свежей выпечкой. Квартал Цитадель (Terra Nova) внутри старой генуэзской крепости открывает лучшие панорамные виды на побережье. Стиль жизни. Площадь Святого Николая – идеальное место, чтобы неспешно выпить кофе, заглянуть на местный рынок и понаблюдать за прохожими на залитой солнцем террасе.

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