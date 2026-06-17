Летний отдых ассоциируется у нас в первую очередь с морем и пляжами. Это приводит к тому, что некоторые из самых популярных направлений для отпуска переполняются туристами – и на некогда сказочном побережье становится тесно, качество услуг снижается, а цены растут.

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Нынешний летний сезон обещает стать настоящим логистическим минным полем для нескольких крупных пляжных направлений. Из-за беспрецедентного нашествия водорослей саргасс в море, коллапса местной инфраструктуры и рекордных толп отдых мечты здесь может превратиться в настоящий кошмар. Издание Travel off Path назвало шесть направлений, которых стоит избегать этим летом, чтобы не испортить себе каникулы.

Куба: логистические и этические проблемы

На протяжении десятилетий атмосфера Кубы с ее улицами, словно застывшими во времени, и нетронутыми пляжами привлекала авантюрных путешественников. Однако текущая ситуация на месте уже давно перешла грань очарования и превратилась в полноценный гуманитарный и логистический кризис.

Почему эксперты говорят "нет" этим летом. По состояниюна июнь 2026 года Куба переживает самый тяжелый экономический кризис за последние десятилетия. Энергосеть острова выходит из строя, что приводит к ежедневным веерным отключениям света – в разгар жары вы остаетесь без кондиционера. К тому же из-за дефицита топлива транспорт строго ограничен, а еда и лекарства стали редкостью. Более того, из-за недавних изменений в банковской сфере международные кредитные карты практически нигде не принимают. Попытка сэкономить на отдыхе на фоне таких кризисов выглядит крайне неэтично со стороны туриста и сулит не отпуск, а сплошной стресс и истощение.

Нассау, Багамы: пробки из-за мегакруизов

Нассау – — бесспорный лидер среди вариантов для карибского отпуска. Но огромный ежедневный поток туристов полностью разрушил саму суть островного отдыха.

Почему эксперты говорят "нет" этим летом. Нассаустал жертвой собственного успеха. В любой летний день здесь могут одновременно пришвартоваться до шести гигантских круизных лайнеров, которые выплевывают десятки тысяч однодневных туристов прямо на улицы города. Популярные места вроде Кебидж-Бич мгновенно превращаются в забитые толпой и неудобные пространства, что полностью уничтожает любой намек на островной покой. Добавьте к этому локальные вспышки преступности и поймите, что визит сюда лучше отложить до более благоприятных времен.

Сан-Хуан, Пуэрто-Рико: перегрузка инфраструктуры

Сан-Хуан предлагает невероятное сочетание богатой колониальной истории и современных многоэтажных пляжных курортов. Кажется, здесь можно провести лучший отпуск в жизни.

Почему эксперты говорят "нет" этим летом. Электросеть острова славится своей нестабильностью и высокой уязвимостью. В пиковые летние месяцы массовый спрос на кондиционеры регулярно перегружает систему, вызывая масштабные отключения электроэнергии. Платить баснословные деньги за роскошный номер с видом на океан в районах Кондадо или Исла-Верде становится сомнительным удовольствием, когда вам приходится обливаться потом всю ночь без вентилятора и лифта.

Пунта-Кана, Доминиканская Республика: ловушка неудачного времени

Пунта-Кана славится своими обширными курортами "все включено" и красивым атлантическим побережьем. Но эта популярность и стала ее гибелью.

Почему эксперты говорят "нет" этим летом. Доминиканская Республика только что побила свой исторический рекорд по количеству туристов, официально преодолев отметку в 11,7 миллиона посетителей, и прогнозирует ещё один рекордный год в 2026-м. Поскольку спрос находится на абсолютном пике, летние цены здесь взлетели до небес. Сопоставьте эти завышенные цены с массовым цветением атлантических водорослей саргасс, которые заваливают восточные пляжи Пунта-Каны именно в летние месяцы, и вы поймёте, что сейчас вы просто не получите адекватной отдачи за свои деньги. Лучше посетите эти края зимой, когда вас ждут кристально чистое море и оптимальное соотношение цены и качества.

Хако, Коста-Рика: ловушка чрезмерной застройки

Коста-Рика славится своей философией жизни "Pura Vida" и потрясающим биоразнообразием. Но популярный курорт Хако в последнее время превратился в нечто совершенно иное.

Почему эксперты говорят "нет" этим летом. Хако попал в ловушку чрезмерной коммерциализации и застройки. Сегодня он больше похож на бетонный тусовочный городок для иностранцев (gringo trail), чем на аутентичный уголок костариканских джунглей. Что ещё важнее, лето знаменует собой пик сезона дождей на тихоокеанском побережье. Ежедневные ливни смывают огромное количество речного ила и грязи прямо в океан, из-за чего вода в Хако становится мутной и грязно-коричневой, а влажность воздуха при этом возрастает до невыносимых показателей.

Северное побережье Оаху, Гавайи: жесткий овертуризм

Северное побережье гавайского острова Оаху – — настоящий рай для серфинга, известный своими гигантскими зимними волнами и непринужденным, размеренным образом жизни. По крайней мере, когда-то им был.

Почему эксперты говорят "нет" этим летом. Инфраструктура здесь окончательно дала сбой под давлением современного туризма. Единственная двухполосная автомагистраль Камехамеха, обслуживающая всё побережье, ежедневно намертво застревает в многочасовых пробках. Эта экстремальная перегрузка привела к серьёзным конфликтам с местными жителями, которые уже откровенно умоляют туристов дать региону передышку, чтобы люди могли просто доехать до работы или продуктового магазина. Если совместить эти этические нюансы с заоблачными летними ценами и жесткой борьбой властей с краткосрочной арендой жилья, то поездка на Северное побережье сейчас выглядит крайне стрессовой затеей.

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