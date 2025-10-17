Названы лучшие города в мире для жизни: топ-20

Из года в год аналитическая компания Economist Intelligence Unit (EIU) пытается ответить на главный вопрос: где на самом деле лучше всего жить в мире? Для этого ее эксперты составляют Глобальный индекс удобства жизни, и новая топ-двадцатка рейтинга может многих удивить.

Как пишет издание Express, для создания списка EIU оценивает 173 города мира по многим ключевым показателям. В них входят стабильность, система здравоохранения, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. По результатам города получают оценку по 100-балльной системе. И лучший набрал невероятных 98 баллов.

Такие результаты показала столица Дании Копенгаген. По данным EIU, этот город получил самый высокий балл по трем категориям: стабильность, образование и инфраструктура, и стал самым желанным местом для жизни в мире.

В этом году Копенгаген сместил с первой позиции австрийскую Вену, которая занимала ее с 2022 года. Впрочем, сейчас город набрал 97,1 балла, чего немножко не хватило для победы. Авторы отчета утверждают: "Западная Европа остается регионом с самыми высокими показателями в плане удобства для жизни, достигнув наивысших баллов в четырех из пяти категорий".

Копенгаген всегда считался комфортным городом благодаря высокому качеству жизни, великолепной инфраструктуре и неизменной приверженности принципам устойчивого развития. Столица Дании предлагает процветающую культуру, здесь легко наладить баланс между рабочей и личной жизнью и чувствовать полное благополучие. В том числе благодаря доступным зеленым зонам, вкусной еде и чистой воде.

Еще одним регионом, который показал высокие результаты в нынешнем рейтинге, является Азиатско-Тихоокеанский регион. Аж 9 городов из лучшей двадцатки находятся именно здесь. Впрочем, и некоторые из худших городов списка тоже относятся к нему.

Между тем, США снова выпали из двадцатки лучших городов мира. Достаточно удобными остаются Гонолулу на Гавайях, Атланта, Питтсбург, Сиэтл и Вашингтон. Но им не хватило баллов, чтобы оказаться среди победителей.

По данным EIU, заметные сдвиги в рейтинге связаны со снижением глобальной стабильности, что обусловлено ростом количества террористических угроз, гражданских беспорядков, жилищных кризисов и других геополитических напряженностей. В документе говорится: "В ряде городов Западной Европы террористические атаки и угрозы, а также рост преступности и ксенофобии продолжают подрывать стабильность".

Всего в двадцатку лучших городов для жизни по версии EIU вошли:

1. Копенгаген, Дания

2-3. Вена, Австрия

2-3. Цюрих, Швейцария

4. Мельбурн, Австралия

5. Женева, Швейцария

6, Сидней, Австралия

7-8. Осака, Япония

7-8. Окленд, Новая Зеландия

9. Аделаида, Австралия

10. Ванкувер, Канада

11. Люксембург

12. Торонто, Канада

13. Хельсинки, Финляндия

14. Токио, Япония

15. Перт, Австралия

16. Брисбен, Австралия

17. Франкфурт, Германия

18. Калгари, Канада

19. Амстердам, Нидерланды

20. Веллингтон, Новая Зеландия

