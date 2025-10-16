Добавьте в список желаний: 10 мест, куда стоит поехать в 2026 году

Любители путешествий в последнее время все чаще ищут интересные альтернативы популярным маршрутам, которые сейчас страдают от перегруженности туристами. Естественно, для таких путешественников начали составлять рейтинги идеальных мест для отдыха.

Как пишет издание Express, такой рейтинг недавно выпустил сервис Expedia. Он составил данные от ежедневных посетителей сайта и приложения Expedia и определил 10 трендовых направлений на 2026 год. В список вошли регионы, интерес к которым быстро растет в мире. Шесть из этих популярных направлений также соответствуют критериям новой программы Expedia Smart Travel Health Check, которая отмечает направления, которые активно управляют туризмом с учетом принципов устойчивого развития – поддержки местной экономики и соблюдения экологических стандартов.

Биг-Скай, Монтана, США

Расположенный в самом сердце Скалистых гор, курорт Биг-Скай в Монтане предлагает развлечения круглый год. Зимой этот регион превращается в рай для любителей снега, а летом предлагает невероятно живописные пешеходные тропы.

Окинава, Япония

Окинава – южная группа островов Японии, сочетает в себе бирюзовые воды и коралловые рифы с уникальным наследием архипелага Рюкю. Когда-то этот регион был отдельным королевством, а теперь предлагает сочетание гостеприимства, истории и расслабленной островной жизни.

Сардиния, Италия

Скрытая жемчужина Средиземноморья дарит своим гостям все, чем славится отдых в Италии, плюс не такую перегруженность туристами. На острове вы найдете кристально чистые воды, древнюю историю и нетронутые пейзажи. От роскошных пляжей до оживленной городской жизни – Сардиния предлагает все прелести развитой туристической инфраструктуры.

Фукуок, Вьетнам

Остров Фукуок, расположенный у юго-западного побережья Вьетнама – это белоснежные песчаные пляжи и изумрудные воды. Когда-то это был тихий рыбацкий центр, теперь это сочетание пляжных курортов и ночных рынков.

Савойя, Франция

Расположенная во Французских Альпах, Савойя славится горнолыжными курортами мирового класса, идеально подходящими для зимнего отдыха. Летом вас ждут пешие и велосипедные прогулки, парусный спорт, а также сырное фондю и альпийские вина.

Форт-Уолтон-Бич, Флорида, США

Побережье Мексиканского залива Северной Флориды – регион исключительной природной красоты с идиллическими пляжами и пешеходными маршрутами, на которых расположены потрясающие национальные парки штата. Это идеальное место для любителей активного отдыха: здесь можно заняться снорклингом, пешим туризмом и наблюдением за дельфинами.

Юклулет, Канада

В Юклулете можно заняться серфингом, покататься на каяках и наблюдать за китами и морскими львами на морском берегу. Здесь также есть множество наземных развлечений, таких как скалолазание, зиплайнинг, велоспорт и наблюдение за животными. Если вы хотите расслабиться, к вашим услугам множество лучших отелей и домов отдыха.

Котсуолдс, Великобритания

Котсуолдс – это один из самых живописных регионов Англии с волшебными городами, такими как Бортон-он-зе-Уотер и Стоу-он-зе-Уолд. Исследуйте исторические сады, наслаждайтесь традиционными английскими пабами и чайными, а также любуйтесь классическими зданиями из котсуолдского камня.

Сан-Мигель-де-Альенде, Мексика

Сан-Мигель-де-Альенде, расположенный в центральном мексиканском нагорье. Это небольшой город с впечатляющей архитектурой, древними религиозными сооружениями и мощеными улочками. Он широко известен своими ремесленниками и художниками, некоторые из лучших работ которых представлены в галереях и студиях Fabrica La Aurora.

Хобарт, Австралия

Этот прибрежный город когда-то был колонией для каторжников. Теперь он является культурным центром Тасмании и привлекает гурманов и любителей природы со всего мира. Хобарт предлагает одни из самых инновационных блюд в стране, а качество местного пива, вина и продуктов питания славится по всей Австралии.

