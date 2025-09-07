Не только Рим: направление для незабываемого путешествия в Италии

Рим – город, о котором мечтают миллионы туристов. Колизей, фонтан Треви, Ватикан – его визитные карточки давно стали мировыми символами. Но вместе с этим величием приходит и усталость, в эпоху социальных сетей, поток посетителей только усиливается. И если Рим для вас уже потерял новизну, пришло время открыть Италию с другой стороны.

Одним из таких мест является Л'Аквила – город, который в 2026 году станет Столицей культуры Италии. Этот небольшой центр региона Абруццо расположен в сотне километров от Рима, среди живописных Апеннинских гор, и может удивить больше, чем кажется на первый взгляд. Детали рассказало издание Travel off Path.

Л'Аквила – это не мегаполис, а компактный город с населением около 70 тысяч жителей. Он возник в XIII веке и до сих пор сохранил свою структуру: узкие улочки из брусчатки, уютные площади с кафе и строгие стены, которые когда-то защищали жителей от врагов. Все это создает ощущение, что вы попали во времена, когда Италия еще не знала туристического перенасыщения.

Именно эта аутентичность и стала одной из причин, почему Л'Аквила получила почетное звание культурной столицы. Здесь действует университет с XVI века, есть Академия изобразительных искусств, консерватория и даже киноинститут. Благодаря этому город имеет яркую интеллектуальную атмосферу, которая привлекает студентов и художников со всей страны.

Самая большая гордость Л'Аквилы – это ее архитектура. Среди многочисленных достопримечательностей выделяется базилика Санта-Мария-ди-Коллемаджо с уникальным розово-белым фасадом. Именно здесь проводится старинный праздник Perdonanza Celestiniana, внесенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Не менее впечатляет Фонтан 99 носиков, символическое сооружение, напоминающее о поселках-основателях города. Над городом возвышается величественная испанская крепость XVI века, построенная во время ренессансной экспансии, а среди церквей особое внимание стоит обратить на Санта-Мария-дель-Суфраджо – храм, восстановленный после землетрясения как символ стойкости и возрождения.

Эти контрасты старины и современности воплощает и Люминозный фонтан – современная инсталляция, напоминающая о способности города снова и снова восстанавливаться после разрушений.

Путешествие в Л'Аквилу – это не только архитектурное и культурное наследие. За городом начинается один из красивейших природных регионов Италии. Национальный парк Гран-Сассо-э-Монти-делла-Лага известен как "Малый Тибет" благодаря своим альпийским лугам, горам и древним монастырским тропам. Это настоящий рай для тех, кто любит пешие походы и тишину.

Парк Сиренте-Велино предлагает мягкие маршруты – через ущелья, реки и горные деревни, где кажется, что время остановилось. И хотя Л'Аквила не имеет моря, до Адриатики можно добраться менее чем за два часа. Поэтому в рамках одного путешествия легко совместить горные пейзажи и пляжный отдых.

Еще одно преимущество Л'Аквилы – ее доступность. В отличие от туристических гигантов, здесь вы не заплатите заоблачных сумм за проживание и питание. Ночь в уютном B&B стоит от $70, в трехзвездочном отеле – от $95. Ужин в семейной траттории с пастой alla chitarra или бараньими шашлычками arrosticini обойдется в $20–30, а даже в ресторанах среднего класса трудно потратить больше $40.

Л'Аквила не претендует на грандиозность Рима или гламур Венеции. Но именно в этом ее преимущество. Этот город позволяет почувствовать настоящую жизнь Италии: неторопливую, уютную, полную истории, искусства и горной природы.

