Названа вещь, которую туристы чаще всего теряют в аэропорту: это может удивить

Часто во время путешествия туристы теряют свои вещи в аэропорту. Из-за большой толпы и хаоса такие случаи не единичны. Среди имущества, которое чаще всего теряют отдыхающие является нижнее белье.

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Однако список забытых вещей можно дополнить и другими интересными предметами. OBOZ.UA рассказывает, что попадает в такой перечень.

После белья, на втором месте среди забытых вещей является обувь, далее следуют планшеты, электронные устройства для чтения, футболки и книги. Замыкают топ-10 блузки, джинсы, наушники, платья и мобильные телефоны.

Помимо обыденных вещей в этот список входят и довольно редкие предметы, например, драгоценности и дорогие брендовые вещи. Так туристы забывали в аэропорту кольцо на 14 каратов золота и бриллиантов, его стоимость составляет 37 050 долларов, сумка Birkin 25 Bag Rose Azalee Swift, оцененная в 23 500 долларов, пара обуви Louis Vuitton Nike Air Force 1 Mids стоимостью 12 009 долларов и с.

Как пишет издание Travel Leisure, среди интересных вещей, которые забывали путешественники, были две живые змеи, две сумки Hermes Birkin, 49-клавишный синтезатор Keytar и 13,3-дюймовый женский шест для прыжков.

Среди спортивных брендов чаще всего находили вещи от Lululemon – он стал безоговорочным лидером в этой категории. А вот среди игровых устройств наименее популярным оказался Nintendo Switch.

Что касается обуви, то здесь лидером стал Nike – именно его чаще всего находили среди мужских, женских и детских пар. Nike составил примерно 14% всей распакованной обуви.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным исследований, 37% людей признаются, что становятся более забывчивыми во время путешествий и в среднем забывают три предмета за каждую поездку. Среди них зарядное устройство, туалетные принадлежности и косметические средства, солнцезащитный крем и лекарства.

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