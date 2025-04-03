Названа вещь, которую туристы чаще всего забывают взять в путешествие, а зря: проверьте свой список

Чтобы не омрачить впечатления от путешествия, важно взять с собой все необходимое. Собираясь в дорогу, следует помнить о таких необходимых в поездке вещах, как документы, деньги или лекарства.

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По данным некоторых исследований, 37% людей признаются, что становятся более забывчивыми во время путешествий и в среднем забывают три предмета за каждую поездку. OBOZ.UA рассказывает, какие вещи чаще всего туристы забывают взять с собой в дорогу.

Что туристы забывают взять в путешествие чаще всего

Согласно новому исследованию, 34% туристов забывают дома зарядное устройство, 32% – туалетные принадлежности и косметические средства, 27% – солнцезащитный крем и 18% – лекарства.

Еще 17% забывают носки, 14% – бутылку воды (14%) и 8% – даже кошелек.

Опрос, проведенный компанией Talker Research среди 2000 человек в США, также показал, что 37% опрошенных, по их словам, становятся более забывчивыми во время путешествий и в среднем забывают три вещи за каждую поездку, пишет New York Post.

42% считают, что отсутствие предметов первой необходимости негативно влияет на их поездки: они вынуждены тратить больше денег (27%), покупать альтернативные продукты (25%) и плохо себя чувствовать (10%).

При этом 89% работают над тем, чтобы быть более подготовленными.

Туристы забывают о здоровых привычках

Опрос также показал, что во время путешествий здоровый образ жизни часто отходит на второй план.

Согласно его результатам, здоровое питание (51%), планирование бюджета (44%) и регулярный прием жидкости (31%) часто игнорируются, когда путешественники находятся вдали от дома.

"Все знают, что лето приносит с собой путешествия и развлечения, но оно также приносит с собой более высокие температуры и большую вероятность обезвоживания", – сказала вице-президент по маркетингу Crystal Geyser Alpine Spring Water Роксана Энн-Шарлотт де Ла Порт.

По ее словам, важно следить за количеством выпитой каждый день воды, поскольку опрос показал, что так поступают только 22% людей.

Энн-Шарлотт де Ла Порт советует заранее планировать, сколько воды понадобится в зависимости от маршрутов, устанавливать напоминания, чтобы следить за потреблением воды, и узнавать больше о качестве своего источника воды.

Как сообщал OBOZ.UA, 21-летний бедный студент из Китая обманул более 60 отелей и жил в них бесплатно. Юноша решил не заканчивать свое полугодовое путешествие, когда у него перестало хватать средств, и придумал схему избегания оплаты за проживание в гостиничных номерах.

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