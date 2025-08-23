На что посмотреть в Ирландии: лучшие места для туристов

Ирландия – это страна, где природа, история и современная культура переплетаются так тесно, что каждое путешествие становится открытием. Ее называют "Изумрудным островом" за богатство зеленых пейзажей. Но Ирландия гораздо разнообразнее: побережье Атлантики со скалами и пляжами, средневековые города с легендами о рыцарях и ведьмах и современные мегаполисы с авангардной культурой.

Чтобы выбрать лучшие маршруты, стоит учесть собственные интересы: от романтики побережья и семейных приключений до истории, спорта и ночной жизни. Издание Lonely Planet рассказало о культовых местах, которые следует увидеть.

Полуостров Инишоуэн, графство Донегол

Инишоуэн – самый северный край Ирландии, место, где ощущается близость океана и безграничность пространства. Это начало (или финал) знаменитого маршрута Wild Atlantic Way, который простирается более чем на 2500 км вдоль всего западного побережья страны.

Полуостров предлагает кольцевой маршрут, который можно преодолеть за два дня:

Мамор Гап – узкий горный серпантин, открывающий потрясающие виды на Атлантику.

Водопад Гленевин – живописный уголок для короткой остановки.

Five Finger Strand – пляж с опасными волнами, но невероятными видами.

Мелин-Хед (Banba's Crown) – самая северная точка Ирландии с маяком и видами, которые напоминают "конец света".

Совет: приезжайте с ноября по март – именно тогда можно увидеть северное сияние.

Северо-западный Майо

Графство Майо – это рай для тех, кто любит побережье. Здесь сосредоточены самые красивые пляжи страны:

Малранни – белоснежный песок и бирюзовая вода;

Кил Стренд на острове Акилл – километры песчаных дюн с видами на горы Слиевмор;

Ким-Бей – считается самым красивым пляжем Ирландии. Защищенная бухта окружена высокими утесами, которые создают атмосферу природного амфитеатра;

Полуостров Эррис – для тех, кто любит дикую природу: здесь опасные волны Глош и Кроссгед, безлюдные пляжи и старинные рыбацкие деревни.

Отдельное приключение – поездка на острова Инишкеа. Это место, где заброшенная деревня соседствует с кристально чистыми пляжами.

Килкенни

Килкенни часто называют "самым красивым средневековым городом Ирландии". Его "Средневековая миля" – это улица-музей, где рядом стоят замки, аббатства и соборы. Обязательно посетите замок Килкенни с его садом и панорамными видами, Собор Святого Каниса с круглой башней, Butter Slip – старинный переулок с особой атмосферой.

Килкенни – не только об истории, но и о веселье. Город издавна славится пабами. Самый известный – Kyteler's Inn, где в XIV веке владелицу обвинили в ведьмовстве. Также стоит посетить Smithwick's Experience, чтобы узнать о традициях местного пивоварения.

Лимерик

Лимерик известен прежде всего спортом. Здесь обожают регби, а стадион Thomond Park стал легендарным после победы местной команды над новозеландскими "All Blacks" в 1978 году. В городе действует современный музей International Rugby Experience, который рассказывает об истории и атмосфере этого вида спорта.

Не менее популярны беговые и веломарафоны. Ежегодно в мае здесь проходит Great Limerick Run, а велолюбители выбирают Limerick Greenway – живописный маршрут до соседнего Керри. А после спортивных событий туристы идут в паб.

Дублин

Столица культуры, литературы и свободы. Дублин – это сердце Ирландии, город, где рядом живут традиции и современность.

Культурные обязательные пункты:

Тринити-колледж с "Книгой Келлс" – рукописью IX века;

Музей Джеймса Джойса и прогулки по местам "Улисса";

Темпл-бар – район с пабами, музыкой и ночной жизнью.

Дублин еще и столица прав человека. Именно здесь праздновали легализацию однополых браков, а главные бары LGBTIQ+-сообщества – The George, Pantibar и Mother – стали знаковыми местами. В июне город превращается в радужное шествие во время Dublin Pride Festival, а осенью проходит кинофестиваль GAZE.

Вест-Корк

Вест-Корк предлагает ряд уютных прибрежных городков и семейных развлечений. Кинсейл – живописный город с легендами о пиратах и мореплавателях. Балтимор – точка отправления на наблюдение за китами. Мизен-Хед – самая южная точка Ирландии с маяком и мостиком над океанскими волнами. Барли-Коув и Инкидоне – пляжи с дюнами для прогулок и занятий серфингом.

Изюминка региона – канатная дорога на остров Дурси. Это уникальное приключение: единственная в Ирландии "воздушная переправа" через океанские воды.

