Маленькую европейскую столицу игнорируют туристы: почему Скопье стоит внимания

Столица любого государства – это не только его сердце, но и культурный и исторический центр, где кипит бурная жизнь. Однако любители путешествий почему-то склонны игнорировать маленькие столицы небольших стран. И во времена чрезмерного туризма это действительно большая ошибка.

Так издание Express указывает, что столица Северной Македонии, город Скопье хотя и имеет население чуть больше, чем полмиллиона, может предложить своим гостям действительно немало. Тиктокеры-путешественники дали ему прозвище "город статуй" и были поражены низкими ценами на все.

В середине прошлого века эту маленькую балканскую столицу пришлось отстраивать практически с нуля. В 1963 году ее на 80% разрушило мощное землетрясение. Поэтому сейчас Скопье стало музеем современного искусства под открытым небом и это придает ему особый шарм.

Десяток лет назад Скопье перестроили по правительственной программе, которую многие называли противоречивой. Тем не менее, в результате здесь появилось немало мест для размещения туристов - от отелей в центре до хостелов и частного жилья под краткосрочную аренду на окраинах.

Многие туристы, которые уже побывали в Скопье, рекомендуют начать с тура по каньону Матка. Его маршрут пролегает по реке Треска, которая течет сквозь зеленые холмы, чем-то похожие на живописные пейзажи Таиланда. Речные лодки в конце концов заплывают в пещеру Врело – одну из самых глубоких подводных пещер в мире, которая до сих пор не исследована полностью. Тур также включает остановку в монастыре и прогулку на канатной дороге к монументу Крест Тысячелетия, с которого открываются потрясающие виды.

Крепость Скопье и мечеть Мустафы Паши – два культурных объекта в центре самого города, которые точно вызовут интерес у любителей истории. Вход в крепость бесплатный. Отсюда вы можете осмотреть столицу Северной Македонии, как на ладони, и рассмотреть ее пеструю архитектуру, которая отражает влияния Османской и Первой Болгарской империй – да, этот небольшой город является настоящим памятником политической истории.

Если любите гулять пешком, возьмите пешеходную экскурсию по Скопье. Туристы оценивают её очень высоко, ведь им предлагают увидеть архитектуру северомакедонской столицы во всём её богатстве и посетить множество исторических мест. Поскольку здесь представлено одновременно несколько культур, такая прогулка точно станет увлекательным опытом.

