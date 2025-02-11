'Маленькая Украина' в Бразилии: интересные факты о Прудентополисе, где на улицах общаются на украинском языке

Прудентополис – муниципалитет в Бразилии, который смело называют "маленькой Украиной", поскольку 75% жителей имеют украинское происхождение. На его улицах часто можно услышать, как люди общаются на соловьином, а несколько лет назад он был признан официальным языком.

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В частности, одним из жителей муниципалитета является режиссер и сценарист Гуто Пашко. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA деятель культуры рассказал: несмотря на то, что его предки эмигрировали в Бразилию еще в конце ХIX века, родители сохраняли традиции родного края, поэтому он прекрасно знает украинский, а в его семье празднуют Святой вечер, Рождество и Пасху.

Формирование украинской общины

Впервые эмигранты из Украины прибыли в Прудентополис в 1885 году. В районе муниципалитета поселилось около 1500 семей, что являлись уроженцами Галичины. Официально город был основан только в 1894 году после соответствующего приказа губернатора штата Кандида Феррейра ди Абреу. В 1895-м Прудентополис был полностью застроен, там постепенно начали появляться налоговая и полицейская службы.

Вторая волна украинской эмиграции пришлась на период между Первой и Второй мировыми войнами, третья же состоялась в 1946 году. Большинство переселенцев знали, как правильно заниматься земледелием, поэтому начали выращивать пшеницу и создавать предприятия по производству муки. Другая часть украинцев связала жизнь с промышленностью.

Культура

Прудентополис, что также называют столицей "украинской Бразилии", является очень интересным местом, ведь наши сограждане сохраняют там традиции родного края. Так, например, на улицах города можно увидеть греко-католическую церковь святого Иосафата, служение в которой в основном проходят на украинском языке. Уже более 60 лет в муниципалитете существует братство "Украинские казаки", также есть ансамбль народного танца "Радуга" и ансамбль бандуристов "Соловейко".

"Украинская бразильская община поддерживает культурные традиции своими ремеслами. Вышиванка, керамика, куклы "мотанки", писанка – все сохранено, все это у нас есть. К слову, один из моих братьев – писанкарь. Он за день может нарисовать до десяти писанок. Это уже его профессия. И кто приезжает в наш город, может здесь купить много писанок", – рассказал один из украинцев, который живет в бразильском городе.

В частности, здесь действует "Музей тысячелетия", что рассказывает об истории и культуре нашего государства. В некоторых образовательных учреждениях обучение проходит на украинском языке. Сохранили эмигранты в Бразилии и родные блюда, ведь во многих семьях часто готовят борщ, вареники, голубцы, сало, студень, кутью, колбасу и т.д.

Украинский язык

5 октября 2021 года украинский язык был признан официальным в Прудентополисе. Соответствующий закон приняли депутаты городского совета.

Она заявила: "В Прудентополисе значение украинского языка – уникальное, поскольку там до сих пор существуют публикации на украинском языке, религиозные празднования и радиопрограммы ведутся на украинском языке. Муниципалитет Прудентополис называют столицей "украинской Бразилии", ведь 75% всего населения города – этнические украинцы, преимущественно выходцы с Тернопольщины".

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