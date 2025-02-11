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"Маленькая Украина" в Бразилии: интересные факты о Прудентополисе, где на улицах общаются на украинском языке

Анастасия Какун
Путешествия
3 минуты
1,0 т.
'Маленькая Украина' в Бразилии: интересные факты о Прудентополисе, где на улицах общаются на украинском языке

Прудентополис – муниципалитет в Бразилии, который смело называют "маленькой Украиной", поскольку 75% жителей имеют украинское происхождение. На его улицах часто можно услышать, как люди общаются на соловьином, а несколько лет назад он был признан официальным языком.

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В частности, одним из жителей муниципалитета является режиссер и сценарист Гуто Пашко. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA деятель культуры рассказал: несмотря на то, что его предки эмигрировали в Бразилию еще в конце ХIX века, родители сохраняли традиции родного края, поэтому он прекрасно знает украинский, а в его семье празднуют Святой вечер, Рождество и Пасху.

Формирование украинской общины

Впервые эмигранты из Украины прибыли в Прудентополис в 1885 году. В районе муниципалитета поселилось около 1500 семей, что являлись уроженцами Галичины. Официально город был основан только в 1894 году после соответствующего приказа губернатора штата Кандида Феррейра ди Абреу. В 1895-м Прудентополис был полностью застроен, там постепенно начали появляться налоговая и полицейская службы.

Вторая волна украинской эмиграции пришлась на период между Первой и Второй мировыми войнами, третья же состоялась в 1946 году. Большинство переселенцев знали, как правильно заниматься земледелием, поэтому начали выращивать пшеницу и создавать предприятия по производству муки. Другая часть украинцев связала жизнь с промышленностью.

"Маленькая Украина" в Бразилии: интересные факты о Прудентополисе, где на улицах общаются на украинском языке

Культура

Прудентополис, что также называют столицей "украинской Бразилии", является очень интересным местом, ведь наши сограждане сохраняют там традиции родного края. Так, например, на улицах города можно увидеть греко-католическую церковь святого Иосафата, служение в которой в основном проходят на украинском языке. Уже более 60 лет в муниципалитете существует братство "Украинские казаки", также есть ансамбль народного танца "Радуга" и ансамбль бандуристов "Соловейко".

"Маленькая Украина" в Бразилии: интересные факты о Прудентополисе, где на улицах общаются на украинском языке

"Украинская бразильская община поддерживает культурные традиции своими ремеслами. Вышиванка, керамика, куклы "мотанки", писанка – все сохранено, все это у нас есть. К слову, один из моих братьев – писанкарь. Он за день может нарисовать до десяти писанок. Это уже его профессия. И кто приезжает в наш город, может здесь купить много писанок", – рассказал один из украинцев, который живет в бразильском городе.

В частности, здесь действует "Музей тысячелетия", что рассказывает об истории и культуре нашего государства. В некоторых образовательных учреждениях обучение проходит на украинском языке. Сохранили эмигранты в Бразилии и родные блюда, ведь во многих семьях часто готовят борщ, вареники, голубцы, сало, студень, кутью, колбасу и т.д.

Украинский язык

5 октября 2021 года украинский язык был признан официальным в Прудентополисе. Соответствующий закон приняли депутаты городского совета.

"Маленькая Украина" в Бразилии: интересные факты о Прудентополисе, где на улицах общаются на украинском языке

Она заявила: "В Прудентополисе значение украинского языка – уникальное, поскольку там до сих пор существуют публикации на украинском языке, религиозные празднования и радиопрограммы ведутся на украинском языке. Муниципалитет Прудентополис называют столицей "украинской Бразилии", ведь 75% всего населения города – этнические украинцы, преимущественно выходцы с Тернопольщины".

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