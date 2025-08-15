Лучшие замки Европы: куда поехать, чтобы 'подышать' историей

Нет лучшего способа почувствовать себя, как в сказке, чем отправиться в отпуск туда, где можно гулять по красивым старинным замкам. Но где найти самые красивые и хорошо сохранившиеся такие достопримечательности?

Как пишет издание Mirror, команда круизной компании Iglu Cruise определила десятку самых красивых замков Европы. Для этого ее эксперты проанализировали 40 самых популярных достопримечательностей такого типа, опираясь на данные Instagram. В список вошли сооружения, которые имеют наибольшее количество отметок в этой социальной сети.

Первое место в топе с 774 000 отметок занял Эдинбургский замок в Шотландии. Это одна из самых известных архитектурных достопримечательностей страны. Каменный фасад замка создает разительный контраст с георгианской архитектурой Нового города внизу. Расположенный на вершине Замковой скалы, образованной извержением вулкана, замок можно увидеть и сфотографировать с расстояния многих километров.

Памятник был построен в XI веке и на протяжении многих поколений служил королевской резиденцией. Гуляла по его коридорам, в частности, легендарная Мария Стюарт. А традиция ежедневно в 13:00 делать выстрел из пушки замка сохраняется до сих пор. Такой выстрел дают вот уже более 160 лет.

Эдинбургский замок стал настоящим фаворитом как местных жителей, так и туристов благодаря своему архитектурному стилю и захватывающему виду, который открывается отсюда на Эдинбург. На территории замка можно посетить Королевский дворец и впечатляющий Большой зал, где хранятся такие артефакты, как королевские драгоценности и легендарный Камень Судьбы.

Полный список 10 самых популярных замков Европы получился таким:

Эдинбургский замок, Великобритания Пражский Град, Чехия Нойшванштайн, Германия Виндзорский замок, Великобритания Кастелло Сфорца, Италия Палаццо Веккьо, Италия Версальский дворец, Франция Кинта-да-Регалейра, Португалия Уорикский замок, Великобритания Дворец Шенбрунн, Австрия

