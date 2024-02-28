Летний отпуск, каникулы, Рождество: когда и как лучше покупать авиабилеты, чтобы сэкономить в 2024 году

Во время долгожданного путешествия можно не тратить кучу средств на перелеты, а лучше направить их на собственное наслаждение. На самом деле способ это сделать существует и заключается он не только в приобретенных заранее билетах, но и в поиске так называемого "окна Золотоволоски", когда на транспорте можно сильно сэкономить. В зависимости от праздников и сезонов этот период не имеет определенных пределов.

"Окно Золотоволоски" меняется в зависимости от типа путешествия – внутреннего или международного, а также часа пик. Основатель ресурса для бронирования авиабилетов Going Скотт Киз отметил The Washington Post, что этот период может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Важно тщательно следить за изменениями в рейсах, чтобы больше сэкономить на перелете.

Самым легким вариантом выбрать подходящее время для путешествий является подписка на уведомление об изменении цены, имеющих немало сервисов с приобретением билетов. В этом случае важно ежедневно анализировать, насколько их стоимость уменьшилась или выросла и выбрать наиболее оптимальный вариант.

Популярные туристические места

Обычно полет в популярный туристический город будет стоить немалых денег по сравнению с тем же расстоянием до малознакомых мировых мест. Тем более если путешествие будет совпадать с выдающимся событием в желаемой стране, например, период цветения сакур в Японии, билеты будут стоить еще дороже, чем в другой период времени.

Как следствие, одним из возможных способов сэкономить на транспорте есть поездка в туристическое место не в сезон. Например, в солнечную Испанию лучше отправиться в сентябре или октябре, оставив жаркую середину лета другим туристам.

Если же вариантов лететь в непопулярный сезон нет, стоит задуматься о поиске билетов в противоположное время года. К примеру, если путешествие должно быть на Рождество, обдумывать перелет нужно уже с лета. Для внутренних поездок это время колеблется от 3 до 7 месяцев, а для международных перелетов – от 4 до 10 месяцев.

Путешествие в "нефестивальное" время

Для обычных странствий внутри страны в период, когда в городе назначения не будут проходить грандиозные празднования, время "окна Золотоволоски" уменьшается до 1-3 месяцев. Впрочем, как утверждает Киз, для международного перелета нужно заранее определиться с билетами, ведь самыми дешевыми они могут быть через 2–8 месяцев.

Весенний отпуск

Чтобы сэкономить на отпуске, который состоится в период весенних каникул, дешевые билеты можно выискивать в феврале. Как отмечает Киз, этот месяц является самым дешевым из всех остальных одиннадцати для оплаты перелета. По данным Google Flights, цены на внутренние рейсы в марте и апреле обычно самые низкие, если приобрести билеты за 23–59 дней до вылета.

Летний отпуск

"Если вы думаете о поездке этим летом, начните ее планировать сейчас", – отметил Хайли Берг, экономист в приложении Hooper. Самые оптимальные цены следует ожидать с февраля по апрель.

Осенний отпуск

"В прошлом году мы наблюдали самые низкие цены осенью на внутренние поездки, по крайней мере, с 2018 года", – сказал Берг. Если летнюю поездку перенести на сентябрь или октябрь, это может сэкономить около 30% на авиабилетах.

Впрочем, если вы планируете путешествие в популярное туристическое место, о перелете стоит задуматься заранее – на 1–2 месяца раньше, то есть для внутреннего путешествия 1–5 месяцев, а международного – 2–10.

Праздники

Чтобы попасть на День Благодарения, который празднуют 28 ноября в западных странах, самые дешевые рейсы нужно выискивать в конце сентября или начале октября.

За отдых в новогодние праздники стоит беспокоиться уже с середины лета. "Когда наступает 4 июля, именно тогда следует искать рейсы на рождественские путешествия", – заявил Киз.

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