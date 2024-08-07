Летние направления Сицилии: где обязательно стоит побывать в этом году

Атмосферный остров в Средиземном море ежегодно привлекает десятки тысяч путешественников. Куда поехать и что стоит увидеть – читайте дальше.

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Палермо

Солнечная столица поделена на четыре квартала: Кальса, Альбергерия, Сералькадио и Ла-Лоджио. Несколько лет назад город служил убежищем для иммигрантов. Сейчас здесь проводятся различные фестивали, музыкальные конкурсы и спортивные соревнования. Здесь преобладает мягкий средиземноморский климат, а температура воздуха колеблется от 24 до 33°C. Пляжный сезон начинается в мае и заканчивается в октябре. Наибольший наплыв туристов – в июле и августе.

Монделло и Сан-Вито-Ло-Капо – лучшие местные пляжи. Они славятся пологим входом в воду, чистотой, тёплым морем и доступной инфраструктурой. Здесь всегда раздается шум и слишком людно. И все же есть одно место, где можно уединиться. Если мечтаете о тишине, посетите остров женщин. Он находится совсем недалеко, всего в 300 метрах от побережья.

Обязательно сходите в Норманнский дворец. С 1946 года он служит резиденцией Сицилийской региональной ассамблеи. Также советуем пройти к воротам Порту Нуова, которые находятся совсем рядом. Их построили еще в 1583-м в честь победы Карла V. Сооружение украшено резьбой, колоннами и статуями.

А еще посетите оперный театр Массимо, крупнейшего во всей Италии. Именно он стал съемочной площадкой для заключительных кадров фильма "Крестный отец". Кстати, здесь располагается самый активный вулкан в Европе – Этна. Он находится на высоте 2550 метров. Подняться на вершину можно фуникулером.

Таормина

Настоящий средневековый городок с лазурным морем, величественными горами и древней архитектурой. Туристический сезон начинается в мае и продолжается до октября. Летом температура воздуха колеблется от 27°C до 30°C.

Для отдыха рекомендуем выбрать побережье Ионического моря. Со всех пляжей стоит присмотреться к Маццаро, береговая линия которого усеяна множеством баров и ресторанов. Здесь можно арендовать зонты и шезлонги. Также посетите Spisone – небольшую и уютную бухту. Здесь очень хорошо, но, к сожалению, территория совсем не обустроена.

Кстати, на юго-западе, в 400 метрах от города Стреза, располагается небольшой островок Изола-Белла. Вся его площадь занята дворцово-парковым комплексом. Здесь хранятся личные вещи Наполеона, картины Бернардино Луини и Джордано. Добраться сюда можно пешком или катером.

Советуем съездить в Античный театр. Оттуда открывается невероятный вид на стратовулкан Этна. Летом здесь часто проводятся концерты и фестивали. Также обязательно прогуляйтесь по садам виллы Коммунале. Здесь произрастают тропические растения и экзотические цветы. А еще обязательно отправьтесь в церковь Мадонны Делла Рокка. Святыню построили на краю обрыва горы Монте Тауро.

Сиракузы

Чистый и спокойный город без загрязненных улиц и шумных вечеринок. Летом здесь нет сильного зноя, температура воздуха колеблется от 27°C до 30°C. Общественный пляж Минарета скрывается между скалами и усеян мягким песком.

Поклонникам классицизма советуем посетить археологический парк Неаполис. Здесь находится амфитеатр, датируемый V веком. Ранее он вмещал 16 тысяч человек. Недалеко расположена каменоломня Латомия Дель Парадизо. Когда-то здесь добывали камни для строительных работ. Позже катакомбы использовали для афинских воинов. В настоящее время локация обросла душистыми магнолиями и цитрусовыми деревьями.

На центральной площади Дуомо размещается библиотека Алагониана. Здесь хранятся редкие старинные рукописи. А еще здесь можно увидеть коллекцию античных монет.

Рагуза

Провинция раскинулась на холмистой местности. Приморская часть города Марина-ди-Рагуза располагается на берегу Средиземного моря. Кстати, муниципалитет имеет своего покровителя. Речь идет об Иоанне Крестителе.

Обязательно посетите Кафедральный Собор Святого Георгия. Предыдущую святыню разрушило землетрясение в 1693 году. После стихийного бедствия ее отстроили, но несколько модернизировали. В настоящее время памятка бережно охраняется Всемирной организацией ЮНЕСКО как архитектурный шедевр в стиле сицилийского барокко.

В церкви Пургаторио ад Арко сможете поближе познакомиться с византийским искусством. Больше всего туристов привлекает одна интересная деталь – крылатые черепа Дионисио Лаццари. Они находятся у главного алтаря. Также сходите в роскошный парк Джардино Иблео. Здесь открывается невероятный вид на окраины.

Лампедуза

Уголок привлекает туристов чистым пляжам и белым песком. Из-за вулканического происхождения острова здесь повсюду встречаются скалы, обрывы и живописные лагуны. Поэтому сюда часто приезжают ценители дайвинга и снорклинга.

Самый популярный пляж – Rabbit Beach. Кстати, он регулярно попадает в рейтинги. Да и неудивительно. Но имейте в виду, что здесь нет никакой инфраструктуры. Поэтому заранее позаботьтесь обо всех необходимых вещах для отдыха.

Кстати, в городе действует "Центр реабилитации морских черепах". Здесь заботятся о пресмыкающихся и при необходимости лечат их.

В северной части региона располагаются прибрежные и океанические скалы Scoglio del Sacramento. Здесь организуют интересные экскурсии на пиратском корабле.

Почувствуйте всю красоту атмосферной Сицилии. Берите с собой друзей и отправляйтесь за приключениями.

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